Выполняют роль газонокосилок. Кто такие тарпаны и как в Налибокском заказнике возрождают их популяцию?

Новости Беларуси. Об уникальной фауне. Истинный символ Беларуси – величественный зубр, который находится в статусе «восстанавливаемый вид». Сегодня он включен в международную Красную книгу, Красные книги России, Польши, Украины и Литвы. Наша страна в мировой таблице занимает первую строчку по количеству этих обитателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Зубра в Беларуси охраняют, чтят и гордятся им. В целом природоохранному вопросу в Беларуси всегда уделялось большое внимание. Сейчас в силу вступила новая концепция – ревайлдинг – это возвращение крупных животных в места их исконного ареала. Так, около 400 лет назад в Налибокской пуще обитали тарпаны – дикие лошади.

Считалось, что они вредят сельскому хозяйству, поэтому в средние века в каждом городе был специальный отряд, занимавшийся отловом и уничтожением этих животных. По вине человека тарпаны надолго исчезли с белорусских земель. Теперь пришло время восстановить экосистему и вернуть грациозных обитателей. За эксперимент взялся Налибокский заказник. Сегодня там возрождают не только популяцию тарпанов, но и редких глухарей Майера. За удивительным животным миром наблюдала Юлия Стриго.

Сегодня эти красавцы на территории Налибокской пущи чувствуют себя уверенно и полноценно хозяйничают на белорусских пастбищах. Их называют тарпанами – дикие лошади, привыкшие к свободе. А ведь несколько столетий назад этот вид жеребцов исчез почти во всей Европе. Возвращение грациозных началось сперва в Польше, после подключились Германия, Нидерланды и Беларусь.

Александр Козорез, начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси:

Мы имеем сегодня определенную экологическую проблему: вследствие того что нет определенных видов крупных травоядных, у нас экосистемы страдают тем, что они активно зарастают, идут активные процессы, которые оказывают достаточно сильное негативное влияние на биоразнообразие. В рамках реализации концепции ревайлдинга мы начали активно сотрудничать с несколькими организациями в Нидерландах. Одна из них – это Государственная служба лесов Нидерландов – предложила нам получить на безвозмездной основе 150 лошадей в первую очередь для решения этой проблемы открытых экосистем. Сплавиться на байдарках и понаблюдать за дикими животными. Чем еще заняться туристу в Налибокской пуще, читайте здесь.

Чтобы оказаться на своей малой родине, табун тарпанов проделал путь длиной в 2 000 километров. Цель этого пилотного проекта – полное восстановление пищевой цепи. Проще говоря, новоселы будут выполнять роль газонокосилок – поддерживать пастбища в хорошем состоянии и не давать им зарастать. Это в свою очередь позволит обеспечивать зубров, оленей и прочих животных молодыми, сочными и питательными кормами. Интересно, что никаких особенных условий для тарпанов создавать не нужно. Наоборот, минимальное вмешательство человека в их жизнь.

Юлия Стриго, корреспондент:

В заботе, мне кажется, нуждаются – они такие общительные. Это тоже их черта такая? Александр Козорез:

Ничем им помогать не надо. Основная забота со стороны человека – это мониторинг, наблюдение за ними, небольшая подкормка в зимнее время для того, чтобы территориально ими управлять. Если пилотный проект Налибокского заказника по ревайлдингу окажется эффективным, ареал расселения диких лошадей значительно расширят. Тем более такая необходимость есть.

Валентин Шатравко, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Сегодня видели и наблюдали, что коники справились с той ролью, которая им была отведена первоначально. Но сегодня, наверное, уже надо нам говорить о том, что подбирать другие объекты в другие заказники, может быть, попробовать на Споровском вселить этих коников для того, чтобы посмотреть. Потому что мы уже четыре дня каждый день тушим пожары на Споровском. Как раз таки тушим не леса, а объекты такие, где произрастает трава. Сейчас в Налибокской пуще обитает свыше 170 тарпанов. В целом же кормовых угодий Налибокской пущи хватит и на большее поголовье животных. Ведь по методике на 1-2 гектара земли необходима одна лошадь. Поэтому есть где разгуляться, и свою нишу в белорусской экосистеме эти жеребцы заняли успешно.