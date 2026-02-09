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«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами

09 февраля 2026 14:18
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Нынешняя белорусская зима бьет рекорды по холодам и высоте снежных покровов. Январские метели и температура, неделями державшаяся ниже 20 градусов, стали серьезным испытанием для всей страны. Синоптики говорят, что потепление совсем близко, поэтому можно считать, что экзамен сдан. Коммунальные службы столицы показали слаженную работу в режиме нон-стоп. На улицу вышла техника, дворы и тротуары расчищали круглосуточно. Особое внимание уделили социальным объектам и магистралям. Благодаря четкому планированию и оперативности служб, город избежал транспортного коллапса, а системы жизнеобеспечения продолжали свою работу. О том, как это было, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Как работники жилищно-коммунального хозяйства справляются с сильными морозами и снегопадами, которые непривычны для нашей страны на протяжении последних лет?

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами-2

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Конечно, перед каждым сотрудником системы жилищно-коммунального хозяйства в любую пору года стоит определенная задача. Для зимы, я бы сказала, что характерными являются два основных таких направления, как обеспечение бесперебойного оказания услуг отопления и водоснабжения. Конечно, контроль за безопасностью во дворах – это именно расчистка тротуаров, лестниц. Посыпка реагентами своевременно, заблаговременно даже. Я бы сказала, что система жилищно-коммунального хозяйства была готова уже к наступлению холодов и, соответственно, снегопадов.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Марина Толстик # ЖКХ # зима # снег

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