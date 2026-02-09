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Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске

09 февраля 2026 14:23
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Нынешняя белорусская зима бьет рекорды по холодам и высоте снежных покровов. Январские метели и температура, неделями державшаяся ниже 20 градусов, стали серьезным испытанием для всей страны. Синоптики говорят, что потепление совсем близко, поэтому можно считать, что экзамен сдан. Коммунальные службы столицы показали слаженную работу в режиме нон-стоп. На улицу вышла техника, дворы и тротуары расчищали круглосуточно. Особое внимание уделили социальным объектам и магистралям. Благодаря четкому планированию и оперативности служб, город избежал транспортного коллапса, а системы жизнеобеспечения продолжали свою работу. О том, как это было, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами.

Юлия Алексеюк, ведущая:
До сих пор продолжается работа по расчистке улиц. Такими уже сильными были снегопады. Сколько техники было задействовано в Минске?

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске-2

Руслан Ясюченя, начальник управления «Центр» ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Предприятиями объединения задействовано ежесуточно более 1000 единиц техники и порядка 500 уборщиков территорий. В период выпадения обильных осадков привлекалась техника подрядных организаций, доходило до 1200.

Юлия Алексеюк:
Техника выдерживает такой объем работы?

Руслан Ясюченя:
Были какие-то мелкие поломки, но в период выпадения осадков, на предприятиях была организованна круглосуточная работа авторемонтных мастерских. Для того, чтобы техника в максимально сжатые оперативные сроки выполняла какой-то мелкий ремонт и выезжала на линию дальше работать.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Руслан Ясюченя # Коммунальное хозяйство # Дороги # зима # снег

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