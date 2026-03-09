Новости по тегу #зима

Паводковая обстановка в Вилейском районе сегодня оценивается, как стабильная. Уровень воды далек от критических отметок.
«В этом заслуга не только коммунальщиков, но и неравнодушных граждан», – добавил министр жилищно-коммунального хозяйства.
В городе Минске в офисах Красного Креста в рабочее время открыты стационарные пункты обогрева. Любой человек может обратиться в Красный Крест, если почувствовал, что замерзает.
По поручению Министерства здравоохранения с 31 января по 3 февраля была организована работа службы скорой помощи и стационарных учреждений в режиме повышенной готовности. В настоящее время это распоряжение продлено по 12 февраля.
В период выпадения обильных осадков привлекалась техника подрядных организаций, доходило до 1200.
Для зимы характерными являются два основных направления, как обеспечение бесперебойного оказания услуг отопления и водоснабжения. Расчистка тротуаров, лестниц, посыпка реагентами.
Помимо кровель, коммунальщики ведут активную уборку придомовых территорий. Уже расчищено 44 тысячи квадратных метров.
Они расчищают сугробы во дворах и на придворовых территориях, чтобы обеспечить свободный проезд для машин и комфортный проход для пешеходов.
Об этом расскажут гости ток-шоу «Большой город» 8 февраля в 10:00.
В среднем с октября по июль заготавливают свыше 40 тонн клубники.
«Ежедневно специалистами организации ЖКХ проводится осмотр жилищного фонда на предмет опасного скопления снега и наледи на кровлях».
Новые спортивные маршруты в разных точках города уже успели оценить минчане. Лыжероллерные трассы расположенные в одних из самых живописных уголках столицы – это тренировка и приятная поездка на природе одновременно.
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47