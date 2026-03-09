Прямой эфир

Новости по тегу #зима

В двух районах Минской области зафиксированы подтопления талыми водами
09 марта 2026 15:01

В двух районах Минской области зафиксированы подтопления талыми водами

Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами
19 февраля 2026 10:52

Трубило: система ЖКХ Беларуси выдержала испытание снегопадами и морозами

Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода
09 февраля 2026 14:28

Выпить чаю и зарядить телефон – как Красный Крест помогает минчанам в холода

Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода
09 февраля 2026 14:25

Усилены приёмные отделения и служба скорой помощи – как белорусские медики работают в сильные холода

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске
09 февраля 2026 14:23

Задействовано более 1000 единиц техники – как дорожники устраняют последствия снегопадов в Минске

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами
09 февраля 2026 14:18

«Контроль за безопасностью во дворах» – как минские коммунальщики справились с холодами и снегопадами

В Логойском районе от снега и наледи очищают более 370 домов
09 февраля 2026 14:02

В Логойском районе от снега и наледи очищают более 370 домов

В Минске на расчистке дворов задействовано около 1,5 тысячи работников ЖЭУ
07 февраля 2026 10:59

В Минске на расчистке дворов задействовано около 1,5 тысячи работников ЖЭУ

Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Анонс «Большой город»
07 февраля 2026 10:44

Как столичные службы работают в непростых погодных условиях? Анонс «Большой город»

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай
06 февраля 2026 14:25

Клубника зимой больше не экзотика! В тепличном хозяйстве Минского района собирают ягодный урожай

Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек
06 февраля 2026 08:54

Работа требует особой подготовки – как коммунальщики очищают крыши домов от снега и сосулек

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах
05 февраля 2026 13:00

Общая протяженность трасс более 20 километров – рассказываем, где в Минске покататься на лыжах