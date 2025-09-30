Минское «Динамо» поднялось на 2-е место в индексе силы КХЛ

Минское «Динамо» поднялось на 9 позиций в индексе силы КХЛ и занимает вторую строчку, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Это показатель, который подсчитывается математически на основе результатов в текущем розыгрыше. И отражает, какие дружины в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Напомним, «зубры» выиграли четыре матча кряду на домашней арене, наши парни одолели «Барыс» из Астаны, нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталью», а также действующего обладателя Кубка Гагарина – ярославский «Локомотив». Благодаря такому результату подопечные Дмитрия Квартальнова сейчас занимают третье место в таблице Западной конференции. Лидирует в индексе силы «Нефтехимик», который в свою очередь совершил скачок с восьмой позиции.

Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет уже в среду, 1 октября. На льду «Минск-Арены» «динамовцы» примут «Северсталь».