Прямой эфир

Минское «Динамо» поднялось на 2-е место в индексе силы КХЛ

30 сентября 2025 17:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минское «Динамо» поднялось на 9 позиций в индексе силы КХЛ и занимает вторую строчку, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Это показатель, который подсчитывается математически на основе результатов в текущем розыгрыше. И отражает, какие дружины в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Напомним, «зубры» выиграли четыре матча кряду на домашней арене, наши парни одолели «Барыс» из Астаны, нижегородское «Торпедо», череповецкую «Северсталью», а также действующего обладателя Кубка Гагарина – ярославский «Локомотив». Благодаря такому результату подопечные Дмитрия Квартальнова сейчас занимают третье место в таблице Западной конференции. Лидирует в индексе силы «Нефтехимик», который в свою очередь совершил скачок с восьмой позиции. 

Следующий поединок белорусский представитель в лиге проведет уже в среду, 1 октября. На льду «Минск-Арены» «динамовцы» примут «Северсталь». 

# Хоккей

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ
30 сентября 2025 15:08

Молодёжная команда БК «Минск» завершает подготовку к новому сезону Единой лиги ВТБ

Гол Мельниченко помог «Порту-В» набрать очко в матче против «Пасуш де Феррейра»
30 сентября 2025 11:48

Гол Мельниченко помог «Порту-В» набрать очко в матче против «Пасуш де Феррейра»

Белорусские хоккеисты отметились результативными играми в других клубах КХЛ
30 сентября 2025 11:42

Белорусские хоккеисты отметились результативными играми в других клубах КХЛ