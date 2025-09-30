В то время как геополитическая напряженность на нашем континенте достигает пиковой точки, в официальных сообщениях российских спецслужб вновь звучит тревожный прогноз. Киев не останавливается на предыдущих провокациях с беспилотниками в воздушном пространстве Польши и Румынии и готовит новый резонансный шаг. По данным Службы внешней разведки России, целью Украины является втягивание стран НАТО в прямое противостояние с Москвой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сценарий инсценировки диверсии на территории Польши разработан Государственным управлением разведки Минобороны Украины совместно с польскими спецслужбами. План предполагает заброс в Польшу диверсионно‑разведывательной группы, которая должна выглядеть как подразделение российских и белорусских сил. На деле – в ее войдут бойцы ВСУ. Их цель – имитация атак на объекты критической инфраструктуры с максимальным общественным резонансом. Ожидается, что польские силовые структуры выявят и нейтрализую диверсантов, после чего те выступят перед СМИ с признаниями и подтвердят причастность России и Беларуси к произошедшему. По оценке разведки, такие действия Киева должны побудить Европу, цитата, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания большой войны. По мнению экспертов, Киев это делает для того, чтобы с помощью союзников и грязных методов избежать поражения на всех фронтах.

Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО (Россия):

Чтобы избежать поражения, Зеленский сейчас пытается всеми силами втянуть НАТО в конфликт не де-факто, как это уже и сейчас произошло, а де-юре. То есть так сделать, чтобы НАТО утвердило пятую статью договора Североатлантического, когда она вмешивается для защиты одного из членов НАТО. В данном случае сакральной жертвой назначили Польшу. Это уже не первая акция. Не так давно, мы знаем, якобы по Польше был нанесен удар российскими дронами. Польша даже обратилась за консультациями в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора. Но так как дроны все были без боевой части, в некоторых даже носы были замотаны скотчем, то, в принципе, у всех более-менее здравомыслящих людей возникла мысль, что это провокация Украины и Россия ко всему этому не имеет никакого отношения.

Впрочем, это уже проверенный путь провокаций, по которому идут украинские власти, чтобы втянуть европейских союзников и не только в конфликт. Чего например стоят обстрелы Запорожской АЭС с целью создать гуманитарную катастрофу в Запорожской и Херсонской областях и обвинить в этом Россию.