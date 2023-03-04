Стихи и рисование. Выяснили, какие хобби у белорусских милиционеров

4 марта – памятная дата в истории белорусской милиции. Сегодня личный состав Министерства внутренних дел Республики Беларусь отмечает свой профессиональный праздник. Мы поздравляем всех причастных и особенно тех, кто в такой знаковый день стоит на страже порядка. В гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Виктор Яриго, ветеран милиции. И Александр Шаколо, старший оперуполномоченный уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. Александр Меженный, ведущий:

Вопрос, может быть, банальный, тем не менее. 4 марта – что значит для вас эта дата?

Александр Шаколо, старший уполномоченный уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:

Дата – это значимый, в первую очередь, профессиональный праздник. Наверное, праздник той профессии, которой уже посвятил значительную часть своей жизни. Этот праздник и для сотрудников, и для членов их семей, которые также переживают, ждут дома своих мужей, детей, братьев, сестер. Поэтому эта дата очень большой вес имеет, я считаю, и большую значимость в жизни каждого сотрудника. Ольга Бурлакова, ведущая:

А на службе часто приходится или приходилось ее отмечать, эту дату?

Виктор Яриго, ветеран милиции:

Не всегда получалось, конечно. Когда заступал дежурным оперативным по линии уголовного розыска в состав оперативной группы, то тогда работа по полной программе. Выезды на место происшествия. И полностью работа, которая необходима была. Ольга Бурлакова:

Были ли у вас какие-то интересные служивые истории, которые можно даже байками уже называть?

Виктор Яриго:

Были и рейды, и засады. Конечно, утром поднимались, детей не видели. Вечером приходили, детей не видели. Но работа есть работа. Я скажу, что уголовный розыск – это, по моему мнению, особая каста. И не каждый приживается в этой службе. Поэтому было много разных интересных историй. Если вспомнить, то обычные рядовые, но запомнился до сих пор случай. Саша, наверное, знает, не даст соврать. Задержать карманного вора, особо опасного рецидивиста, нелегко. Обычно этим занимаются несколько сотрудников. А мне удалось задержать одному особого рецидивиста. Девять судимостей! Он занимался карманными кражами. И он у женщины вытащил кошелек. Заметили люди, подняли скандал. Он начал оправдываться.

Александр Меженный:

Кошелек, кошелек, какой кошелок, не брал я никакого кошелька. Виктор Яриго:

Я начал спрашивать у пассажиров: кто видел? Женщина: а чего вы за него заступаетесь, я видела. Он говорит: а что ты, начальник, шумишь, поделимся! Хорошо, говорю, поделимся. Я быстро записал данные потерпевшей, записал свидетелей, доставил его во Фрунзенский РОВД, составил соответствующую документацию. И его направили в Центральный РОВД по территориальности.

Ольга Бурлакова:

Я тут подумала, что при такой сложной серьезной и круглосуточной службе без юмора, какого-то творчества, хобби, чтобы душа отдыхала никак нельзя. И мы знаем, что действительно есть таланты. Виктор Иосифович, признайтесь, пожалуйста. Александр Меженный:

Какое у вас призвание, помимо милиции? Виктор Яриго:

Люблю рыбалку, люблю собирать грибы, ходить в лес, в речке купаться, плавать на лодке. Ну и это недавно стало, года два примерно, я начал писать стихи.

Александр Меженный:

Ого! Ольга Бурлакова:

Потрясающе! Александр Меженный:

Обычно по молодости начинают, а тут вторая молодость, получается. Ольга Бурлакова:

А раньше некогда было, что непонятно? Может, вы нам что-то прочтете в такой праздничный день?

Виктор Яриго:

Одно из последних.

Тяжелы милицейские будни,

Далеки от хваленой романтики.

Службы в темные ночи и дни

Несут профи и практики.

Выполняют свой долг по чести,

Сохраняют покой и порядок,

Избегают ненужной лести

И не думают о наградах.

Чтобы люди спокойно трудились,

Старики без хлопот отдыхали,

Дети в школе достойно учились,

В жизни горя и бед не знали.

Ну а если вдруг злобные лица

Посягнут на людские ценности,

На защиту их встанет милиция,

Упредит преступные злонамеренности.

Пусть наш город становится краше,

А у граждан улыбки на лицах.

Милиция всегда на страже!

Спи спокойно, родная столица!

Ольга Бурлакова:

Прекрасные стихи. Александр Меженный:

Уже у двух граждан улыбки на лицах точно есть. Ольга Бурлакова:

И звучит как поздравление с этим удивительным праздником. Александр Меженный:

Битва поколений. Александр, чем вы талантливы? Потому что я уверен, что все-таки воздвигнутое здание передано в надежные руки и талантов у молодого поколения – не отбавляй.

Александр Шаколо:

Скажем так, мое основное хобби – это… Александр Меженный:

Уголовный розыск, мы поняли.

Александр Шаколо:

Это призвание. А хобби – это рисование. Рисую с детства, какие-то натюрморты, портреты, поэтому, наверное, даже представлю. Ольга Бурлакова:

Ух ты! Виктор Яриго:

Тут поаплодировать надо, наверное. Александр Меженный:

У нас нет зрителей в студии, поэтому аплодисментов тоже нет. Ольга Бурлакова:

Как будто у нас тоже праздник и нам вручили подарки. Спасибо вам за такую приятную беседу! Мне кажется, несколько слов от вас для ваших коллег точно будут кстати. Кто как не вы знаете, что пожелать.

Виктор Яриго:

Хочу пожелать всем сотрудникам, с которыми мне пришлось работать во Фрунзенском РОВД, в уголовным розыске в частности, в управлении уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома, и ветеранам, с которыми в настоящее поддерживаем контакт, встречаемся периодически, пожелать успехов! Уверенности в себе, а самое главное – здоровья, здоровья родным и близким.