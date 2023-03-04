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«Партия «Белая Русь» даёт новые возможности для полноценного участия в жизни страны». Мнение учителя

04 марта 2023 11:39
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Новости Беларуси. В стране продолжается масштабная работа по формированию новой политической партии «Белая Русь». Сейчас в каждом регионе идет общественное обсуждение ее программы. Партия призвана стать гарантом Конституции, продвигать различные социальные проекты, консолидировать общество, противостоять внутренним и внешним угрозам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Партия «Белая Русь» даёт новые возможности для полноценного участия в жизни страны». Мнение учителя-1

Важно, что в состав нового политического объединения войдут люди из совершенно разных сфер жизни. Это представители трудовых коллективов, руководители и рядовые сотрудники предприятий. Всех объединяет готовность помочь в решении важных для страны общественно-политических вопросов. Например, один из делегатов, учитель немецкого языка, уверен, что партия будет способствовать воспитанию у молодежи ответственности за судьбу нашего государства.

«Партия «Белая Русь» даёт новые возможности для полноценного участия в жизни страны». Мнение учителя-4

Михаил Половцев, учитель немецкого языка СШ № 73 Минска:
Очень важно, что партия дает новые возможности для полноценного участия в общественно-политической жизни страны. Ведь именно совместными усилиями и созидательными помыслами мы сможем не только сохранить мир, но и сделать нашу жизнь комфортнее, уютнее, счастливее. И символично, что деятельность по созданию партии проходит именно в Год мира и созидания. Как педагог я надеюсь, что одним из приоритетных направлений деятельности партии будет работа с подрастающим поколением.

«Партия «Белая Русь» даёт новые возможности для полноценного участия в жизни страны». Мнение учителя-7

Напомним, учредительный съезд партии состоится 18 марта. На нем будут приняты устав и программа политического объединения, а также определены руководящие органы.

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# Белорусские партии # общество # Михаил Половцев # Фотофакт

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