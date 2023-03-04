Паук с цифрой 4 и клетчатые штаны. Как определить принадлежность к ЧВК «Редан» и уберечь ребёнка?

Новости Беларуси. Сотрудникам МВД Беларуси удалось выйти на администраторов и активных участников деструктивных сообществ, которые призывали молодежь устраивать беспорядки в общественных местах. Несколько человек задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По каждому делу проводится тщательное разбирательство. Виновные будут привлечены к ответственности и поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних.

С недавнего времени в сети и мессенджерах стали появляться чаты, организаторы которых призывали молодежь собираться в торговых центрах, устраивать драки и потасовки. Несколько случаев несанкционированных собраний подростков были пресечены. Подробности.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

Принадлежность субкультуре ЧВК «Редан» можно определить по внешнему виду подростка. Это черная одежда с изображением паука с цифрой 4, клетчатые штаны в совокупности с его интересом к японской анимации. Министерство внутренних дел в очередной раз обращается к родителям: не дайте своему ребенку стать жертвой или участником преступлений, не позволяйте, чтобы вашим ребенком манипулировали ради чьих-то корыстных целей, интересуйтесь, где, как и с кем он проводит досуг. Обращайте внимание на его увлечения, круг общения, в том числе виртуальный. Также нужно ограничить пользование интернетом, общение с участниками опасного сообщества и держать перемещение ребенка под постоянным контролем.