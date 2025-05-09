О сохранении исторической памяти и законе о ветеранах – поговорили с Вадимом Ипатовым

В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.

Екатерина Забенько, СТВ:

Сохранение исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне, о массовом героизме народа. Эти понятия закреплены в Конституции. Так решили белорусы на референдуме 2022 года. Сергей Прохоров, СТВ:

Это своего рода иммунитет от вируса забвения. Таким образом, на законодательном уровне закреплена ответственность, что память о тяжелейших, страшных днях, которые пережили наши ветераны, и о той цене, которую они заплатили за Победу, мы сохраним и передадим следующим поколениям. В студии – Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Утром депутаты Палаты представителей отдали дань памяти погибшим, тем, кто завоевал наш суверенитет, независимость, возложили цветы к памятнику Победы. Ну и, конечно же, с воодушевлением отметили, что столько людей пришло.

Екатерина Забенько:

Вадим Дмитриевич, закрепили конституционно сохранение исторической правды Великой Отечественной войны. Это, наверное, о многом говорит. Вадим Ипатов:

Это очень важно. Дело в том, что сегодня напрямую применяются такие технологии, которые предусматривают разрушение прошлого. Отрыв прошлого от настоящего. Для чего это делается? Чтобы в последующем управлять этим народом, который не знает своего родства. Поэтому мы должны противостоять этому. И у меня было время посмотреть репортажи ваших коллег. И сейчас пройти по городу. Я горжусь, что наш народ с воодушевлением воспринял призыв прийти и поклониться. Поклониться нашим воинам, которые сегодня, я думаю, в душе где-то глубоко радуются, что их подвиг не забыт.