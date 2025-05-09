9 мая Владимир Громов представит новую песню «Багратион» – артист поделился подробностями
В самом центре города-героя Минска, в одном из наиболее живописных мест белорусской столицы развернулась праздничная студия СТВ под открытым небом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В День Великой Победы сюда придут авторитетные гости, чтобы поделиться своими историями и взглядами на важность сохранения памяти о героическом прошлом.
В студии – большой артист Большого театра Владимир Громов, народный артист Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
Отрадно, что песни о войне, о Великой Победе – продолжают течение эти молодые авторы. На сегодня мы знаем о том, что состоится премьера песни об операции «Багратион». Расскажите, пожалуйста.
Владимир Громов, народный артист Беларуси:
Буквально через несколько часов на площадке около Дворца спорта на большом концерте будет первое исполнение песни, которая называется «Багратион». То есть написано о той операции, которая, собственно, и принесла мир и свободу нашей любимой Беларуси. Эта песня о том, чтобы люди помнили тот подвиг, который принес нам, нашей стране, нашим людям мирное небо над головой.
Подробности в видео.