Европа обвиняет Беларусь в эскалации. А что про размещение ядерного оружия говорят в США?

Новости Беларуси. Президент назвал медицину важной составляющей безопасности государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Эти две области, действительно, тесно связаны. И на фоне уже прошедшей пандемии COVID-19 мы все без лишних объяснений понимаем, как важно иметь эффективную медицину и быть готовым к борьбе с инфекциями на национальном уровне. Сегодня это уже наша реальность. Так что было бы неплохо иметь целый медицинский арсенал на случай непредвиденных ситуаций. Но кроме рисков для общественного здоровья, сегодня перед нами стоят и другие угрозы, продиктованные все теми же задачами по обеспечению национальной безопасности. Приоритет номер один – это мир и стабильность в Беларуси. Для этого в нашей стране и размещают ядерное оружие, о котором на неделе еще раз высказался глава государства. На полях саммита ЕАЭС Александра Лукашенко просто атаковали вопросами журналисты кремлевского пула.

Лукашенко заявил, что российское ядерное оружие уже перемещается в Беларусь. Читайте здесь. Ради справедливости отметим, что эта тема волнует не только росСМИ. Это особенно откликается на Западе. Так, в пресс-службе Госдепа США назвали размещение ядерного оружия в Беларуси «примером безответственного поведения». При этом Вашингтон никак не смущает тот факт, что на территории Европейского союза и Турции 150 американских ядерных бомб, которые, наверное, в отличие от нашего оружия – вклад в сохранение мира в регионе.

Ну, а что касается реакции ЕС, то ожидаемо Европа вторит Вашингтону и обвиняет Беларусь в эскалации. То есть на Западе наши действия пытаются выставить как пример неадекватного реагирования на все происходящее. Такая реакция в целом понятна, ведь после размещения ядерного оружия нас голыми руками не возьмешь. Это совсем другой уровень рисков для членов НАТО, нежели ведение «безопасной» войны в Украине, и крушение определенных военных планов США. К примеру, за океаном могут быть недовольны, что теперь Польша не сможет сформировать блок против России, так называемое «Междуморье». По замыслу, этот союз должен включать в себя и территорию Беларуси. Но ввод российского ядерного оружия делает невозможным такой сценарий, а значит, Польша останется ни с чем при любом развитии событий в Украине.

Мы же никому не угрожаем и не собираемся нападать. Но иного выбора у нас просто нет. Буквально на карту поставлена общая граница со странами НАТО и с Украиной более чем в 2 500 километров, примерно в два раза больше, чем фронт СВО. Удержать такую территорию силами белорусской армии и обычным вооружением просто невозможно, поэтому до ввода ядерного оружия мы зависели от хода СВО и от действий Польши. Теперь же получена гарантия, что на нас не нападут первыми. Так что это не эскалация, а, наоборот, гарантия мира, по крайней мере, в Беларуси на ближайшие годы. А для региона и это уже много. А вот дальше, как намекал Президент, в стране может быть размещено и стратегическое ядерное оружие, если Запад не откажется от планов гибридной интервенции, о чем они говорят открыто.