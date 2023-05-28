Китайский инвестор возродил старую ферму под Борисовом – инвестировали более 12 млн долларов

Китай выражает особый интерес к ЕАЭС. О том, что у КНР и Евразийского экономического союза огромный потенциал для сотрудничества, заявил Си Цзиньпин на неделе. В 2022 году совместный товарооборот превысил 200 миллиарда долларов. Китайский лидер отметил, что инициатива «Один пояс, один путь» может стать связующим звеном для более тесного взаимодействия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А что касается двусторонних отношений Китая и Беларуси, то они укрепляются как в рамках глобальных проектов, так и на более локальном уровне, но от этого не менее значимом. Оксана Семашко побывала в первом в Беларуси китайском колхозе и поняла, что хозяйский подход победит любые трудности перевода.

Самый обычный дом в белорусском Гливине. В деревне таких больше двух сотен. С одной только разницей – здесь размещается офис международной сельхозкомпании. На стенах – иероглифы, на столе – флаги двух стран, Беларуси и Китая. Нас встречает сам руководитель.

Хоу Чунхуэй в нашей стране три года. Переехал из провинции Ганьсу, что на северо-западе Китая. Для развития бизнеса партнеры из КНР рассматривали варианты в Африке, Индии и Европе, но в итоге остановились на нашей стране. Решающим фактором в выборе стал белорусский подход к работе на земле – хозяйский и деятельный.

Хоу Чунхуэй, генеральный директор компании:

Я часто с нашими сотрудниками могу пошутить. Все привыкли друг к другу. Даже руками что-то покажешь, и они уже знают, что надо сделать.

Новым бизнес-центром стала увядающая ферма в Борисовском районе. В предприятие инвестировали более 12 миллионов долларов. На этом останавливаться не планируют. Уже сегодня новая экологическая сельхозкомпания с неплохой прибылью продает молоко и зерно, расширяет поголовье. Настало время создать собственную кормовую базу. Сейчас засеивают поля кукурузой.

Оксана Семашко, корреспондент:

На ферме более тысячи буренок. В будущем здесь планируют расширяться. Сейчас для коров строят новый современный молочно-товарный комплекс – это два коровника. В перспективе еще плюс два. Ферма обеспечила работой более 80 человек из деревни Гливин и Борисова. Общаются белорусы с китайским руководством с помощью переводчика. Однако даже без лишних слов понятно: к своему делу здесь относятся щепетильно.

Как я пришел и что сейчас находится – это небо и земля.

Константин Бобяк в первом в Беларуси китайским колхозе работает 2,5 года. Нынешнее руководство, подмечает, пусть и строго спрашивает, но в зарплате не обделяет. А вот обещания прежнего исчезли, будто корова языком слизала. Из-за бесхозяйственности предприятие долгое время было нерентабельным и не выбиралось из долгов. Такое положение дел отражалось на зарплатах сотрудников. Оксана Семашко:

Стало ли комфортнее вам, спокойнее на душе, когда есть и комфортное рабочее место, и стабильная зарплата, и тебя поддержат?

Константин Бобяк, главный инженер сельхозкомпании:

Конечно, когда все крутится, вертится и идет сам процесс, оно как-то и настраивается на хороший лад и на работу. Акцент в развитии делают на персонал и высокотехнологичность. Постепенно сельхозпредприятие обновляется умным оборудованием и машинами. Оксана Семашко:

Китайская Народная Республика славится своими технологиями. Чем располагает сегодня эта первая в Беларуси китайская ферма? Константин Бобяк:

Сейчас вводим новые беспилотные тракторы. Идут испытания в поле. Вроде бы более или менее нормально. Оправдывают себя. Посмотрим в дальнейшем, что покажут. Планируем на все трактора поставить беспилотники. Для этого приехали специалисты из Китая, обучают наших механизаторов, как владеть, настраивать, пользоваться этой аппаратурой. Интересно, увлекательно.

Ферму китайский инвестор реанимирует постепенно. Слишком ветхое досталось наследство. В этом году здесь не только заменят устаревшие доильные комплексы, но и запустят зерносушилку. На месте старых построек вырастут новые.

Хоу Чунхуэй:

Когда жил в Китае, я был ветврачом. У меня есть высшее образование. Уже 20 лет занимаюсь животноводством и сейчас совсем уже привык. Я каждый день с самого утра до ночи работаю. Постоянно корова, поле. Белорусские породы, возможно, немного ласковее. Одна корова здесь в день дает примерно 8 литров молока. Я думаю, в Беларуси еще больше возможностей. Здесь себестоимость очень низкая. У вас полей много. И поэтому на всех хватит комбикорма. А у нас в Китае большая разница. Там поля мало, людей много.

На протяжении уже нескольких лет Китай занимает второе место среди покупателей белорусской продукции. Основная доля экспорта – молочные продукты, мясо птицы, говядина. Возрожденное китайскими инвесторами хозяйство в небольшой деревушке Гливин – еще один пример, который позволяет двум странам стать более открытыми друг для друга.