Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

Новости Беларуси. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Православные верующие отмечают один из главных праздников, вспоминая историю о том, как в этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог иерусалимского храма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так как праздник приходится на пост, то разрешаются послабления: можно полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов, но главной остается молитва. Поскольку Богородица является символом продолжения рода, принято просить у Бога благополучия и здоровья для детей. Именно в день Введения во храм Пресвятой Богородицы проводится и первая исповедь тех, кто становится на путь веры.