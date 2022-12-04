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Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы

04 декабря 2022 09:26
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Новости Беларуси. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Православные верующие отмечают один из главных праздников, вспоминая историю о том, как в этот день в возрасте трех лет Дева Мария переступила порог иерусалимского храма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Православные празднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы-1

Так как праздник приходится на пост, то разрешаются послабления: можно полакомиться блюдами из рыбы и морепродуктов, но главной остается молитва. Поскольку Богородица является символом продолжения рода, принято просить у Бога благополучия и здоровья для детей. Именно в день Введения во храм Пресвятой Богородицы проводится и первая исповедь тех, кто становится на путь веры.  

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# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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