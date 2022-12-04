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В начале декабря можно садить и сеять почти всё. Что советует садоводам лунный календарь?

04 декабря 2022 10:28
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И самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать декабрь? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».

В начале декабря можно садить и сеять почти всё. Что советует садоводам лунный календарь?-1

5-6 декабря благоприятные дни для посадки любых культур. Выгонка петрушки, свеклы, мангольда, сельдерея, спаржи и лука. Пересадка растений и рыхление в зоне корней не рекомендуется. 7 декабря – хороший день для посева ампельных и вьющихся цветов. А вот заниматься пикировкой, посадкой и пересадкой травянистых растений не стоит. 8 декабря лунный календарь не рекомендует работать с растениями. 9 декабря – хороший день для посева и посадки любых культур, особенно корнеплодов: редиса, свеклы, моркови.

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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