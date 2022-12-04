4 декабря профессиональный праздник отмечают юристы, прокуроры, следователи, судьи и нотариусы

День юриста в первое воскресенье декабря был установлен указом Президента еще в 1997 году. В 2022 году представители уважаемой во все времена профессии проделали колоссальную работу по обсуждению и внесению изменений в Конституцию страны. Наше законодательство постоянно совершенствуется в сотрудничестве с Министерством юстиции и экспертным сообществом.

Валерий Мицкевич, председатель Белорусского союза юристов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания:

Весь пакет, который необходимо подготовить и, соответственно, принять по итогам референдума, на котором мы внесли изменения в Конституцию, над всем пакетом работа идет. Единственное, что где-то мы уже продвинулись уже практически к финишу, проекты готовы к принятию в Палате представителей. По каким-то проектам еще идет работа. Например, уже очень высокая степень готовности Избирательного кодекса и проекта закона «О Всебелорусском народном собрании». Я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Палату, и мы будем принимать его в первом чтении.