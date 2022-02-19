«Есть фундаментальные вещи и красные черты». Марзалюк о том, как не стать пропагандистом

Новости Беларуси. Финал просветительского проекта «В режиме правды» проходит в Минске. В зале более 3 тысяч гостей со всей республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поисках правды после тяжелого августа 2020 года они обратились к государственным СМИ и не ошиблись.

Факт: 2020-й стал переломным. Огромное количество лжи, выплеснутое в инфопространство, заставило людей искать правду. И, как оказалось, найти ее удалось именно в государственных СМИ. Отсюда еще один факт: в 2021 году просмотры телепрограмм выросли на 20 %. Авторские аналитические рубрики, новости и политика в целом вошли в моду.

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я глубоко убежден, что телевидение это очень важный момент, как и интернет-ресурс. Здесь всем хватает места в этой информационной повестке, самое главное, чтобы этот контент был качественным и чтобы он не был лживым. Но есть фундаментальные вещи и красные черты, которые нельзя переходить, после которых ты перестаешь быть человеком, который доносит какие-то месседжи, и становишься, мягко говоря, пропагандистом в лучшем случае. Хорошо, если не человеком, который начинает звать к топору и разрушению Конституции.