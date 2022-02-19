В самом живописном месте, есть прокат инвентаря. Где в Минске можно покататься на лыжах?

Новости Беларуси. Возможность выйти на лыжню сегодня есть у любого минчанина. Общая протяженность всех трасс составляет более 20 километров, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.
Лыжников принимает городская магистраль в Веснянке, здесь для создания дистанции используют искусственный снег. На естественном снежном покрове обустроили лыжню в парке «Курасовщина», лесопарке Медвежино, на ул. Ваупшасова, набережной Цнянского водохранилища. На таких объектах можно взять на прокат весь необходимый спортинвентарь. Мы побывали на одной из них и узнали, пользуются ли спросом у минчан такие места.
Елена Журавкина, директор физкультурно-спортивногоо центра Первомайского района Минска:
Наша трасса, как видите, расположена в очень живописном районе, наверное, в самом зеленом месте нашего города. И огромная благодарность нашему Мингорисполкому, что была продумана логистика таких вот трасс по всему городу. У нас эта трасса на Тикоцкого, 57 одна – 3,5 километра. И еще одна трасса у нас в Севастопольском парке. Там идет по периметру 2,5 километра. Как видите, люди есть, востребована. Коллективы у нас здесь производственные проводят соревнования.
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