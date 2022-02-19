В самом живописном месте, есть прокат инвентаря. Где в Минске можно покататься на лыжах?

Новости Беларуси. Возможность выйти на лыжню сегодня есть у любого минчанина. Общая протяженность всех трасс составляет более 20 километров, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Лыжников принимает городская магистраль в Веснянке, здесь для создания дистанции используют искусственный снег. На естественном снежном покрове обустроили лыжню в парке «Курасовщина», лесопарке Медвежино, на ул. Ваупшасова, набережной Цнянского водохранилища. На таких объектах можно взять на прокат весь необходимый спортинвентарь. Мы побывали на одной из них и узнали, пользуются ли спросом у минчан такие места.