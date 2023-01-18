Выйду ли я замуж в этом году? Вот как погадать в ночь перед Крещением

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:

Всегда. Вы знаете, я и светский человек, и верующий – соблюдаю посты, среда, пятница для меня тоже. Может, я не так посещаю церковь, как должно. Но все-таки я еще и гадаю обязательно. Суженому-ряженому кладу конфетку под подушку и говорю: «Приснись, приди за конфеткой, угощу, посмотрю на тебя». Мама мне рассказала – вообще столько гаданий существует, поэтому это очень интересно.

Наталья Надольская:

Я знаю, сапог девушки оставляют на улице, чтобы принес суженый.

Анастасия Жуковская:

Сапог, да. Кашу варят, выносят на улицу. Строят мостик над водой, чтобы суженый прошел, прутики складывают. Выйду ли я замуж в этом году – считают забор.