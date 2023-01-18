Выйду ли я замуж в этом году? Вот как погадать в ночь перед Крещением
19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Приходилось ли вам как-то гадать накануне Крещения?
Анастасия Жуковская, член спортивного клуба закаливания и спортивного зимнего плавания «Моржи столицы»:
Всегда. Вы знаете, я и светский человек, и верующий – соблюдаю посты, среда, пятница для меня тоже. Может, я не так посещаю церковь, как должно. Но все-таки я еще и гадаю обязательно. Суженому-ряженому кладу конфетку под подушку и говорю: «Приснись, приди за конфеткой, угощу, посмотрю на тебя». Мама мне рассказала – вообще столько гаданий существует, поэтому это очень интересно.
Наталья Надольская:
Я знаю, сапог девушки оставляют на улице, чтобы принес суженый.
Анастасия Жуковская:
Сапог, да. Кашу варят, выносят на улицу. Строят мостик над водой, чтобы суженый прошел, прутики складывают. Выйду ли я замуж в этом году – считают забор.
Наталья Надольская:
Просто интересно, почему именно на Крещение? Мне казалось, на Рождество гадают.
Анастасия Жуковская:
Это Святки.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
В это время еще продолжается Коляда. Наши предки, да и сейчас, в канун Крещения, до сих пор колядуют, и это массово. Поэтому, мне кажется, гадание тоже идет туда.
Анастасия Жуковская:
Я еще один способ расскажу девочкам молодым. Берете буквы – алфавит пишете на бумажках, рвете – под подушку. Когда заснули, загадали: увидеть имя суженого-ряженого. Можно имена сразу писать, необязательно алфавит. Руку под подушку, вытягиваете. Там должно быть имя вашего суженого. Господи, прости меня грешную.
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