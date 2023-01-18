Специально оборудованные места. Где в Минске можно окунуться в прорубь на Крещение?

19 января православные христиане во всем мире отмечают один из самых важных и чтимых праздников – Богоявление. Крещение Господне имеет постоянную дату и завершает череду рождественских торжеств. По церковной традиции, Крещение связывают с великим освящением воды. О том, что надо сделать в Крещенский сочельник и как правильно окунаться в прорубь, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть специально оборудованные для окунания места. Там будет чай, место погреться и где раздеться. Мне кажется, что многие люди захотят посетить такое оборудованное место. Где узнать эти адреса, где это будет производиться цивилизованно, а главное – безопасно?

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В 2023 году Минской городской организацией ОСВОД будет оборудовано в Минске три места для крещенских купаний – на спасательной станции «Цнянская», улица Кольцова, на спасательной станции «Комсомольское озеро», улица Прогрессивная, 29А и на спасательной станции «Дрозды», улица Веснинка, 2А. Помимо этого возле Ждановичей пляж № 8, возле кафе «Друзья» будет купель, на спасательной станции «Вяча» – это деревня Пильница и спасательная станция «Птичь» – это в брестском направлении. Там будут оборудованы места для переодевания, купель, постоянно будут дежурить спасатели, скорая помощь и сотрудники органов внутренних дел для обеспечения безопасности граждан. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Многие идут купаться в ночь с 18 на 19 января. Лучше это делать ночью или днем? Василий Николайчук:

Начало мероприятий, с приглашением священников, которые будут освящать эти купели, 18 января в 18:00.

Ольга Шерснева:

То есть ночью теоретически уже можно? Василий Николайчук:

Ночью все будет работать с 18:00 18 января до 24:00 19 января. Наталья Надольская:

Больше суток фактически. Василий Николайчук:

Больше суток. Но просьба уже ко всем гражданам, нашим минчанам запомнить: 24:00 19 января. Не надо уже 20 января идти и рвать на себе рубашку: «Так еще только полчаса прошло, я хочу окунуться». Мы и так даем время достаточно для того, чтобы все желающие пришли.