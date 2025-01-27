Выходя на такую площадку, чувствуешь, что ты на родной земле! Пётр Елфимов о «Марафоне единства»

Музыка – как философия. Для тех, кто ищет вдохновение в звуках, представляет гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Пётр Елфимов, певец, автор песен, солист групп «ЕЛФИМОВ» и «Гран-КуражЪ», доцент кафедры эстрадно-джазового пения московского Института современного искусства.
Александр Меженный, ведущий:
«Марафон единства» – концерт, который объединил всю страну. Ты принимал участие в гала-концерте. Какие твои ощущения?
Пётр Елфимов, певец:
Это грандиозное событие. Всем, кто не видел, очень советую посмотреть и сам «Марафон» в записи. И очень советую посмотреть номер, в котором я принимал участие.
Выходя на такую площадку на таком мероприятии, когда ты чувствуешь, что ты на родной земле, это тебя не просто будоражит, а заставляет вспомнить, кто ты, откуда ты родом, вспомнить о корнях и еще больше убедиться в том, что где бы ты ни жил, куда бы ты ни ехал, ты должен помнить о том, что ты белорус и нести то святое белорусское, которое в нас всех есть.
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