Выходя на такую площадку, чувствуешь, что ты на родной земле! Пётр Елфимов о «Марафоне единства»

Пётр Елфимов, певец:

Это грандиозное событие. Всем, кто не видел, очень советую посмотреть и сам «Марафон» в записи. И очень советую посмотреть номер, в котором я принимал участие.

Выходя на такую площадку на таком мероприятии, когда ты чувствуешь, что ты на родной земле, это тебя не просто будоражит, а заставляет вспомнить, кто ты, откуда ты родом, вспомнить о корнях и еще больше убедиться в том, что где бы ты ни жил, куда бы ты ни ехал, ты должен помнить о том, что ты белорус и нести то святое белорусское, которое в нас всех есть.