Представитель миссии наблюдателей: мы учтём уроки, полученные в Беларуси

Выборы в Беларуси были организованы в соответствии со всеми международными нормами и требованиями. Такое мнение озвучивают представители экспертного сообщества, которые в эти дни находятся в нашей стране. Мониторинг избирательного процесса в Беларуси проводят более 480 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 26 января они посетили сотни участков для голосования в разных регионах. Пообщались с гражданами, с представителями избирательных комиссий и лично убедились – выборы в нашей стране проходят совсем не так, как их описывает западная пропаганда.

Ау Тхюи Чанг, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Вьетнам):

Я успела посетить некоторые участки в Минске, и я увидела, что организаторы комиссии очень ответственные, внимательно работают. Жители с радостью голосуют, и видела большое желание к выбору кандидата на пост Президента страны.

Высоко оценили ход избирательного процесса и представители Миссии Панафриканского парламента. Для них это первый опыт в качестве международных наблюдателей. Организация выборов у нас и на соседнем континенте отличается. И зарубежные коллеги отметили: у белорусов есть чему поучиться. Эстер Пассарис, представитель Миссии наблюдателей Панафриканского парламента на выборах Президента Беларуси:

В моей стране в один день проходит целых шесть выборов. В местные органы власти, в сенат, парламент, президентские выборы и другие. Это создает большой хаос. И я вижу, что было бы лучше отделить выборы Президента от всех остальных. Мы учтем уроки, полученные в Беларуси.