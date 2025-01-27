Представитель миссии наблюдателей: мы учтём уроки, полученные в Беларуси
Выборы в Беларуси были организованы в соответствии со всеми международными нормами и требованиями. Такое мнение озвучивают представители экспертного сообщества, которые в эти дни находятся в нашей стране. Мониторинг избирательного процесса в Беларуси проводят более 480 международных наблюдателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
26 января они посетили сотни участков для голосования в разных регионах. Пообщались с гражданами, с представителями избирательных комиссий и лично убедились – выборы в нашей стране проходят совсем не так, как их описывает западная пропаганда.
Ау Тхюи Чанг, международный наблюдатель на выборах Президента Беларуси (Вьетнам):
Я успела посетить некоторые участки в Минске, и я увидела, что организаторы комиссии очень ответственные, внимательно работают. Жители с радостью голосуют, и видела большое желание к выбору кандидата на пост Президента страны.
Высоко оценили ход избирательного процесса и представители Миссии Панафриканского парламента. Для них это первый опыт в качестве международных наблюдателей. Организация выборов у нас и на соседнем континенте отличается. И зарубежные коллеги отметили: у белорусов есть чему поучиться.
Эстер Пассарис, представитель Миссии наблюдателей Панафриканского парламента на выборах Президента Беларуси:
В моей стране в один день проходит целых шесть выборов. В местные органы власти, в сенат, парламент, президентские выборы и другие. Это создает большой хаос. И я вижу, что было бы лучше отделить выборы Президента от всех остальных. Мы учтем уроки, полученные в Беларуси.
Чарумбира Форчун, глава Миссии наблюдателей Панафриканского парламента на выборах Президента Беларуси:
Все те стандарты свободных и справедливых выборов, о которых я знаю, здесь соблюдаются. Кроме того, кампания протекает в очень спокойной обстановке. Я хочу поздравить Беларусь с тем, что все проходит мирно, в полном соответствии с законом и Конституцией.
В целом в иностранном наблюдении представлено более полусотни государств, из них 17 – европейские. Кроме того, приехали также эксперты из стран Африканского континента, Латинской Америки, Азии и пространства СНГ.