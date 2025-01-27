Выборы Президента в Гомельской области прошли в штатном режиме

О том, как прошло голосование на Гомельщине, рассказал председатель областной комиссии по выборам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Избирательная кампания прошла в спокойном, штатном режиме, без нарушений и серьезных происшествий. Замечаний у наблюдателей по ходу голосования не было.

Петр Кириченко, председатель Гомельской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:

Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь в Гомельской области прошла спокойно, в конструктивном русле. Очень активно участвовали наши избиратели, их было 1 054 968 человек. В избирательной кампании очень активно участвовали молодые люди. У нас проголосовало 95 % тех молодых избирателей, которые впервые пришли на избирательные участки.