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Выборы Президента в Гомельской области прошли в штатном режиме

27 января 2025 08:32
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О том, как прошло голосование на Гомельщине, рассказал председатель областной комиссии по выборам Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы Президента в Гомельской области прошли в штатном режиме-2

Избирательная кампания прошла в спокойном, штатном режиме, без нарушений и серьезных происшествий. Замечаний у наблюдателей по ходу голосования не было.

Петр Кириченко, председатель Гомельской областной комиссии по выборам Президента Беларуси:
Избирательная кампания по выборам Президента Республики Беларусь в Гомельской области прошла спокойно, в конструктивном русле. Очень активно участвовали наши избиратели, их было 1 054 968 человек. В избирательной кампании очень активно участвовали молодые люди. У нас проголосовало 95 % тех молодых избирателей, которые впервые пришли на избирательные участки.

Выборы Президента в Гомельской области прошли в штатном режиме-4

Анатолий Васильев, первый заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома:
Сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД обеспечено выполнение в полном объеме комплекса мероприятий, направленных на обеспечение общественной безопасности во время проведения избирательной кампании Президента Республики Беларусь 2025 года. Грубых нарушений общественного порядка не допущено, оперативная обстановка на территории области находится под контролем сотрудников милиции.

# Выборы в Беларуси

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