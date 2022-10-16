«Выходит 100 долларов в день». Как белорусы делают бизнес на клюкве?

Новости Беларуси. На Ольманских болотах в разгаре сбор клюквы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Для местных жителей это уже традиционный сезонный заработок и, к слову, неплохой. Причем белорусы всегда делились урожаем и со сборщиками из Украины, которые каждый год приходили за журавінамі на нашу территорию, и на той стороне границы на клюкве делали бизнес целые деревни. Но сейчас южные соседи фактически лишены возможности заработать – их не выпускают за собственные рубежи. При этом наши пограничные пункты работают в обычном режиме и никаких препон не видят. Как клюква стала ягодой раздора и что о ситуации думают люди на болоте, разбиралась Анна Корольчук.

На стыке Брестской и Гомельской областей раскинулся настоящий клюквенный рай. Ольманские болота – самые большие в Европе из сохранившихся в естественном состоянии. Площадь заливных лугов практически 100 тысяч гектаров. С сентября здесь начинается настоящее паломничество – полешуки ценят каждый день и час в охоте за «красным золотом».

Анна Корольчук, корреспондент:

На болота отправляются ранним утром, а ближе к вечеру замерзшие и уставшие сборщики возвращаются домой. В среднем каждый везет по 40 килограммов клюквы, собранной руками. Труд колоссальный. За сезон житель приграничья может выручить несколько тысяч долларов, а если ходить всей семьей, то сумма получается приличная.

Мотоциклы и велосипеды оставляют у дороги, а дальше 3-4 километра по болоту. Житель деревни Дзержинск Игорь Наумович специально берет отпуск для сбора клюквы. Работает только до трех часов, но уже доволен результатом.

Игорь Наумович, житель деревни Дзержинск:

Килограмм 20-25 другой раз собираю.

– По сколько у вас сейчас принимают ее?

– 5,30.

По выходным к мужчине присоединяется жена – сезонный заработок супруги тратят на детей. Клюквы в болоте хватает на всех, даже на жителей соседней Украины. Еще пару лет назад их здесь было больше, чем белорусов. «Это наш заработок». Как клюква кормит жителей деревни на границе с Украиной.

С 2011 года для украинцев действует упрощенный режим пропуска для сбора дикоросов в заказнике «Ольманские болота». Перейти границу можно в трех местах – «Мутвице», «Хиничеве» и «Селище».

Эдуард Ермаков, официальный представитель Пинского погранотряда:

Для пересечения границы в упрощенном порядке жителям Сарненского района Ровненской области необходимы следующие документы: паспорт, справка из сельсовета, пропуск на право нахождения в пограничной полосе, выдаваемый органами пограничной службы Республики Беларусь, а также именная квитанция об оплате пошлины за нахождение в Республиканском заказнике «Ольманские болота».

Такие условия действуют и на летний сбор черники. Ягодным урожаем мы щедро делимся с соседями, ведь по ту сторону живут фактически родные люди. В 1960-х годах здесь оборудовали авиационный полигон, расселив 17 местных хуторов. Большая часть их жителей оказалась на территории нынешней Украины. В 2022 году «полесские кладовые» для них, как обычно, открыты, однако пограничная тропинка зарастает травой.

Эдуард Ермаков:

В сутки проходило до 100 человек, а в целом по территории Пинского пограничного отряда в трех местах упрощенного пропуска границу в прошлом году пересекло порядка 19 тысяч человек. В текущем периоде ни один гражданин Украины для сбора дикоросов к нам не прибыл. Подумать о том, что сельчане добровольно отказались от главного заработка, сложно. Очевидно: если наша граница открыта, то соседняя на замке.

Григорий Левковец, житель деревни Дзержинск:

Наши пускают, а их не пускают.

– Вы только своей деревней ходите?

– Если бы их пустили, то там нам было бы нечего делать.

– А раньше много ходило?

– Ну так их в одно болото по 500-700 человек ходило.

От слоившейся ситуации белорусы только выиграли. Клюквенный сезон перевалил за экватор, и жители Дзержинска не упускают свое.

Александр Дорошевич, житель деревни Дзержинск:

Они приходят сюда, забирают нашу клюкву и уносят к себе туда ее. Это же получается, наше богатство уносят, наши деньги. Сейчас, по сегодняшней цене, люди набирают мешок-полтора. Это где-то выходит около 50 килограмм. Вот и почитайте. 50 килограмм на пять. Это выходит 100 долларов в день.

В деревне сборщиков ждут оптовики. Впрочем, не все торопятся сразу сбывать свой улов. В течение осени цена на клюкву меняется в разы. Чтобы выручить больше, многие выжидают и придерживают ягоды.