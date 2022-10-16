Главред «Свабоднае слова»: в информационной войне произошёл перелом. Во многом помог 2020 год

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Поистине, кто владеет информацией, тот владеет миром. И сегодня эта фраза актуальна, как никогда. Медиапространство переполнено дезинформацией, и очень важно грамотно уметь ее фильтровать. И именно на эту темы мы поговорим сегодня с гостем нашей студии членом Совета Республики, главным редактором учреждения «Редакция газеты «Свабоднае слова» Андреем Шишкиным. Вы являетесь главным редактором газеты «Свабоднае слова». Расскажите, пожалуйста, про эту газету и те задачи, которые стоят перед вами. Каждому гостю показываем первый номер нашей газеты

Андрей Шишкин, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Газета «Свабоднае слова» – одна из старейших газет в нашей стране. Первый номер ее вышел 13 апреля 1917 года. Конечно, сам этот факт налагает определенную, скажем, на нас ответственность, определенные обязательства. Потому что, наблюдая весь исторический путь этого издания, хочется, чтобы наш отрезок, в котором я работаю, мои коллеги, был не хуже, чем у предшественников. И чтобы те, кто придет после нас, этим гордились. Кстати, мы провели такую серьезную изыскательскую работу и обнаружили в архиве Санкт-Петербурга первый номер нашей газеты. Сделали ксерокопию, и теперь каждому показываем гостю, читателю, кто посещает редакцию, этот первый номер. О чем он был и каким был дебют нашего издания в 1917 году очень вызывает живой интерес у многих. Никита Рачиловский:

А чему был посвящен? Какие там были тезисы, в первом номере вашей газеты? Андрей Шишкин:

Первый номер был посвящен свержению Николая II, временному правительству. Передовая статья рассказывала о том, какой будет наша жизнь теперь и о том, что теперь пресса по-настоящему будет свободной и защищать интересы трудовых людей. Какие темы поднимают в газете «Свабоднае слова»? Никита Рачиловский:

А какие задачи стоят перед вами как перед главным редактором? Андрей Шишкин:

Моя задача – организовать процесс работы редакции таким образом, чтобы максимально доносить до читателей все существенные события, которые происходят и в стране, и в области, и, конечно же, в районе. Упор мы делаем на местные новости, потому что районка всегда ближе к своему читателю, который живет в районе. Также активно публикуем и критику, потому что считаем, что конструктивная критика содействует исправлению проблем, которых у нас хватает. Какие-то аналитические публикации сейчас стали публиковать на тему международных отношений, политики. Просто блиц-опросы с мнением людей, ну и, конечно же, очень важная тема – это работа местных органов власти. Люди должны знать, что делают исполком и райсовет, в каких направлениях развивается город, что делается в плане благоустройства. Это все пользуется интересом. И газета живет, несмотря на засилье интернета, которое многих перенесло в виртуальную жизнь, печатные СМИ еще востребованы. Я думаю, что они будут еще долго востребованы.

Никита Рачиловский:

В этом году вашей газете исполнилось 105 лет. Андрей Шишкин:

Да, 105 уже лет. Я уже работаю в газете 29 лет, это достаточно большой период. Коллектив редакции небольшой. Сейчас составляет 13 человек всего, мы выходим трижды в неделю, и на каждого приходится значимая нагрузка, существенная. Никита Рачиловский:

В целом каково это – руководить учреждением с такой богатой историей? «Чувствуешь себя частью чего-то значимого, великого, существенного» Андрей Шишкин:

Чувствуешь себя частью чего-то значимого, великого, существенного. Потому что вот, тебе доверили редакцию с такой богатой историей, через которую прошли многие поколения журналистов. И, конечно, это налагает определенную ответственность. Нельзя уронить такую высокую планку, которую они подняли, а нужно, наоборот, стараться развить издание, обеспечить ему процветание финансовое и, конечно же, любовь читателей. Никита Рачиловский:

На каком уровне находится сотрудничество Беларуси и России в сфере информационной политики в рамках Союзного государства? Беларусь и Россия теперь идут в одном направлении

Андрей Шишкин:

После принятия союзных программ по интеграции, я считаю, что, если раньше наши страны – Беларусь и Россия – шли навстречу друг другу, то теперь они идут в одном направлении. Мы осознали, что СМИ – это в современном мире серьезное оружие, что это страшнее, газета может быть страшнее, чем танк и даже сто танков. И поэтому очень важно создать единое информационное пространство, противостоять атакам информационным, которым мы подвергаемся уже не один десяток лет. И СМИ должны в этом плане очень тесно сотрудничать и российские, и белорусские, и СМИ Союзного государства идти в ногу со временем, совершенствовать свою работу. Чтобы давать достойный отпор тем попыткам очернить государство, институты власти и прочим вбросам, которые сейчас ежедневно практически наблюдаем. Считаю, что это сотрудничество с каждым годом будет только усиливаться. Никита Рачиловский:

Против нашей страны уже несколько лет подряд ведется активная информационная война. Как в этой ситуации реагируют белорусские СМИ? «Во многом помог в этом 2020 год. Мы научились работать современно» Андрей Шишкин:

Если сравнивать с периодом Великой Отечественной войны, то вначале, когда мы еще так плотно не закрепились в интернете, я вспоминаю 1941 год, когда мы так тяжело отступали на информационных фронтах, несли потери. Теперь же произошел в информационной войне, я считаю, перелом. Во многом помог в этом 2020 год. Мы научились работать современно, оперативно, остро, иногда жестко, и это пошло на пользу. И теперь мы уже не только переломили ход войны, я считаю, но и наносим нашим оппонентам ощутимые потери. Мы сами перехватили повестку по ряду вопросов, информационно формируем ее и наносим нашим оппонентам ощутимые удары. И часто побеждаем очень. Никита Рачиловский:

Сейчас в медиапространстве большое количество дезинформации. На ваш взгляд, что нужно самое основное донести до наших граждан? «Доверие госСМИ очень высокое, оно продолжает оставаться таким» Андрей Шишкин:

Вот именно это и надо доносить, что в интернете очень много непроверенной и ложной информации, потому что каждый день выходят сотни материалов, сотни публикаций. И очень непросто в них разобраться. Легче принять на веру и, как это говорит молодежь, подсесть на какой-то информационный канал, источник, полностью ему довериться – это будет неправильно. Нужно черпать информацию в нескольких источниках. Из проверенных каналов, потому что, как бы нас ни критиковали оппоненты госСМИ, всегда люди обращаются к нам за подтверждением чего-либо, за разъяснением, потому что доверие госСМИ очень высокое, оно продолжает оставаться таким и будет таким. Поэтому считаю, что, во-первых, несколько источников, во-вторых, не доверять информации, которая несет явную эмоциональную окраску, пытается вас либо напугать, либо шокировать.

Никита Рачиловский:

Как вам удается совмещать основную работу с сенаторской деятельностью? «Нужно все успевать, стараться сделать максимум» Андрей Шишкин:

Совмещать всегда сложнее, чем заниматься одним делом. Но все же есть еще и выходные, есть время после работы. Стараюсь захватывать по-максимуму. Этот резерв, что-то успеваешь сделать, что-то приходится переносить. Работа сенатора предполагает большую нагрузку, и к этому надо быть готовым. И как-то корректировать свой рабочий график, потому что по-другому не получится. Нужно все успевать, стараться сделать максимум. Что значит быть сенатором? Никита Рачиловский:

Что значит лично для вас быть сенатором? Андрей Шишкин:

Для меня это, прежде всего, огромная ответственность. Сейчас я представляю интересы многих тысяч людей в Совете Республики. Это налагает на меня особую ответственность в плане того, что я должен действовать от их имени, принимая законы, работая над ними, отстаивать их интересы. Всегда смотреть на то, а как скажется тот или иной законопроект на их дальнейшей жизни, на их будущем, на развитии страны. И это очень ответственная миссия. И конечно, это еще и возможность уникальная, скажем, такая редкая возможность влиять на судьбу страны, на будущее своей родины. Это очень высокий статус, и не каждому удается далеко почувствовать себя в гуще каких-то таких событий, политических в том числе. Огромные масштабы и важности. И какую-то лепту небольшую внести, в то изменение позитивное, в те перемены, которые желали бы люди. Что россияне говорят о работе белорусских депутатов? Никита Рачиловский:

Возможно, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю из своей сенаторской деятельности, которая вам наиболее запомнилась?

Андрей Шишкин:

Расскажу историю, случившуюся со мной недавно на Дне белорусской письменности в Добруше. Я шел к выставке нашей газеты, и меня встретил просто, скажем так, гость праздника, как потом выяснилось, он приехал из России, откуда-то из-за Урала. Увидев значок парламента, он остановился, завел со мной беседу. И сразу начал благодарить и белорусских депутатов, и главу государства за то, что мы проводим линии сотрудничества, интеграции с Российской Федерацией, и что его и соседи, и друзья очень довольны такой политикой. И пожелал нам дальнейшей успешной работы на этом поприще. Это было очень приятно. И что россияне следят за тем, что у нас происходит, за интеграцией в рамках Союзного государства. И так хорошо и высоко оценивают работу депутатов. Никита Рачиловский:

Какую книгу для себя вы считаете настольной? «Настольной все же считаю Библию» Андрей Шишкин:

В последнее время как-то ушел от чтения художественной литературы, больше технической литературой занимаюсь, читаю какие-то вещи интересные. Но настольной все же считаю Библию. Видимо, с возрастом появился интерес к каким-то духовным истинам. И я внимательно ее перечитал уже не один раз, и каждый раз нахожу в ней какие-то новые смыслы, новые уровни глубины. И считаю, что у этой книги есть ответы на все вопросы и считаю ее своей настольной. О необычном хобби Никита Рачиловский:

Как вы проводите свое свободное время? Андрей Шишкин:

Свободного времени мало, конечно, остается, но это путешествия с семьей. Либо выезды на рыбалку, на природу. Есть у меня еще такое хобби – я мотоциклист. У меня есть мотоцикл, люблю поездить по окрестностям. Смотреть на ту же природу. Такое вот необычное, может, для сенатора хобби. Но мне нравится.