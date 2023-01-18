КГК: «В каждом пятом торговом объекте установлены нарушения». Результаты мониторинга цен за 2022-й
Новости Беларуси. Нацбанк объявил о снижении ставки рефинансирования. Показатель сокращается на 50 базисных пунктов и с 23 января составит 11,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение принято с учетом устойчивого замедления инфляции в Беларуси. Ожидается, что индекс потребительских цен продолжит снижаться и дальше. Правительство намерено не допустить превышения этого показателя в диапазоне 7-8 %. Здесь сказывается эффект контроля за ценами.
О фактах завышения цен покупатели по-прежнему могут сообщить в Комитет госконтроля на короткий номер 191. За три с половиной месяца на линию поступило несколько тысяч обращений. Специалистами во всех этих торговых объектах проведены контрольные мероприятия. В нескольких десятках случаев информация подтвердилась. Всего же Комитетом госконтроля в 2022-м проведены проверки почти в трех тысячах точках торговли. В 65 % случаев установлены нарушения.
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Ольга Провоторова, государственный инспектор сектора контроля за ценами на потребительские товары КГК Беларуси:
В каждом пятом торговом объекте установлены нарушения дисциплины цен. Также выявлялись нарушения санитарных норм и правил, правил торговли и другие нарушения законодательства. По установленным фактам к административной дисциплинарной ответственности привлечены 812 человек. Кроме того, за грубые нарушения законодательства по требованию Комитета государственного контроля приостанавливалась деятельность 35 торговых объектов.
К слову, аналитики отмечают, что такое падение цен – за месяц на 1 % – происходит впервые. Причин здесь немало: новая система регулирования, снижение ценников у основного торгового партнера – России, укрепление белорусского рубля к корзине основных валют. Как итог, динамика наметилась в сентябре и в октябре достигла небывалых показателей.
Алексей Ярковец, начальник главного управления статистики цен Национального статистического комитета Беларуси:
Что касается пика инфляции, то он наблюдался у нас в сентябре. Так, инфляция сентября 2022-го к декабрю 2021-го составила 114,8 %. Это индекс потребительских цен. Что касается последующей ситуации, которая сложилась, то в четвертом квартале мы в нашей стране (единственной из стран СНГ) наблюдали дефляцию. Так, в четвертом квартале индекс снизился на 1,7 %, продовольственные товары подешевели на 0,5 %, непродовольственные товары – на 4,3 %.
Ситуация в сфере ценообразования на жестком контроле Президента. Государство сделает все, чтобы продавцы не завышали неоправданно стоимость товаров. Требование Александра Лукашенко – в основе должна быть справедливость.
Лукашенко: «Кто любит кофе – пейте, пожалуйста. Если кофе подорожал – ну, извините, я могу предложить молоко, чай». Подробности здесь.
Работа по сверке цен ежедневная во всех точках страны. А в те торговые объекты, в которых нарушения были выявлены ранее, обязательно наведаются повторно. Но главное здесь, конечно, не наказание. Справедливость в вопросах ценообразования должна быть восстановлена.
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