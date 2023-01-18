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«С каждым днём больше и больше потоп!» Что о подъёме воды в Гомельской области говорят местные жители?

18 января 2023 13:54
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Новости Беларуси. Более половины районов Гомельской области подтоплено талыми водами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С каждым днём больше и больше потоп!» Что о подъёме воды в Гомельской области говорят местные жители?-1

Подъем воды в регионе начали фиксировать с середины декабря. Неустойчивая погода с оттепелями и осадками усложнила ситуацию. Уровень воды в Припяти у Мозыря приблизился к опасному значению – до затопления прибрежных территорий осталось всего 8 сантиметров. И каждые сутки вода продолжает прибывать.

«С каждым днём больше и больше потоп!» Что о подъёме воды в Гомельской области говорят местные жители?-4

Оксана Сенько, жительница Мозыря:
Мы сразу собрались и уехали. Кур позабирали, собак и уехали. А потом уже приезжали. В первый день мы приехали – еще немножко воды было. А на второй день уже все, мы практически не могли к дому подъехать. А дальше с каждым днем – нам видео присылали – больше и больше потоп! Сейчас где-то сантиметров 30 осталось до затопа хаты.

«С каждым днём больше и больше потоп!» Что о подъёме воды в Гомельской области говорят местные жители?-7

Спасатели продолжают мониторинг районов частной застройки, при необходимости откачивают воду. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Если того потребует негативное развитие ситуации, им предложат эвакуацию и переселение.

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# Погода в Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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