«С каждым днём больше и больше потоп!» Что о подъёме воды в Гомельской области говорят местные жители?

Подъем воды в регионе начали фиксировать с середины декабря. Неустойчивая погода с оттепелями и осадками усложнила ситуацию. Уровень воды в Припяти у Мозыря приблизился к опасному значению – до затопления прибрежных территорий осталось всего 8 сантиметров. И каждые сутки вода продолжает прибывать.

Оксана Сенько, жительница Мозыря:

Мы сразу собрались и уехали. Кур позабирали, собак и уехали. А потом уже приезжали. В первый день мы приехали – еще немножко воды было. А на второй день уже все, мы практически не могли к дому подъехать. А дальше с каждым днем – нам видео присылали – больше и больше потоп! Сейчас где-то сантиметров 30 осталось до затопа хаты.