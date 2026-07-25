Новости по тегу #Прыжок с парашютом

Эта дата вошла в историю в 1930 году, когда были совершены первые тренировочные прыжки, которые положили начало массовому увлечению небом.
Кроме наших спортсменов совершать прыжки с парашютом будут представители команд из России, Казахстана и Узбекистана. От них ждут ювелирной точности.
Удивительно, но любительские прыжки с парашютом в тандеме не требуют особой подготовки. Все контролирует инструктор. Предварительных тренировок не проводят. А вот несколько простых правил группировки при полете обязательно расскажут.
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