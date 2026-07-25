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Новости по тегу #Прыжок с парашютом

26 июля в Беларуси отметят День парашютиста
25 июля 2026 17:16

26 июля в Беларуси отметят День парашютиста

В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту
16 июня 2026 08:27

В Бресте проходит XXII открытый чемпионат Вооруженных Сил Беларуси по парашютному спорту

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы
12 апреля 2025 13:01

Подготовка к прыжку с парашютом – это сложно? В минском аэроклубе развеяли мифы

Никто в мире такого не делал! Поговорили с белорусом, который сделал предложение девушке в небе
02 июля 2024 11:41

Никто в мире такого не делал! Поговорили с белорусом, который сделал предложение девушке в небе

Выход эмоций – насколько страшно прыгать с парашютом?
28 июня 2024 14:24

Выход эмоций – насколько страшно прыгать с парашютом?

С неба на землю. Сколько раз надо спрыгнуть с парашютом, чтобы получить категорию D?
28 июня 2024 14:22

С неба на землю. Сколько раз надо спрыгнуть с парашютом, чтобы получить категорию D?

Прыгать можно с 15 лет. Вот как в Беларуси обучают детей парашютному спорту
22 мая 2023 08:54

Прыгать можно с 15 лет. Вот как в Беларуси обучают детей парашютному спорту

«Подходила к двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды в моей жизни». История одной белорусской парашютистки
04 ноября 2020 12:07

«Подходила к двери с мыслью, что, возможно, это последние секунды в моей жизни». История одной белорусской парашютистки

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту
14 октября 2019 10:19

«Ещё в 80 лет люди прыгают». Как белорусы выступили на Кубке мира по парашютному спорту

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом
04 августа 2019 18:31

«Проходит страх, и ты паришь»: корреспондент СТВ рассказывает, как в первый раз прыгнула с парашютом

Ему 97 лет, но он не побоялся прыгнуть с парашютом. Посмотрите на этот бесстрашный поступок
06 июня 2019 12:35

Ему 97 лет, но он не побоялся прыгнуть с парашютом. Посмотрите на этот бесстрашный поступок

Удачно приземлились. Белорусские десантники провели учения по прыжкам с парашютом на воду
16 июля 2018 18:10

Удачно приземлились. Белорусские десантники провели учения по прыжкам с парашютом на воду