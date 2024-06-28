С неба на землю. Сколько раз надо спрыгнуть с парашютом, чтобы получить категорию D?

Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:

Сколько у вас прыжков, какие самые экстремальные ситуации были? Вообще, можно ли несколькими словами описать то, что происходит в эти несколько минут полета с неба на землю?

Павел Бора, парашютист, видеооператор Минского аэроклуба:

Сейчас у меня 622 прыжка, завтра будет 630, наверное. Плюс-минус, в зависимости от погоды. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Это за какой период, Павел? Павел Бора:

За один день в среднем делаешь от трех до семи прыжков. Юрий Святокум:

630 – это за сколько лет? Павел Бора:

За три года. Довольно-таки быстро, потому что попал в Минский аэроклуб у нас. Соответственно, там хорошо прыгают – четыре дня в неделю, уверенно при наличии погоды. Соответственно, напрыгать можно очень быстро.