С неба на землю. Сколько раз надо спрыгнуть с парашютом, чтобы получить категорию D?
Не проходит и дня, чтобы кто-то не пытался установить очередной безумный рекорд. Парашютисты, альпинисты, сноубордисты, гонщики – рискуя собственной жизнью, вызов стихии бросают и мужчины, и женщины. О том, почему так хочется пощекотать себе нервы, где в Беларуси можно получить этот самый адреналин, и почему вместо спокойного отдыха люди выбирают экстремальные развлечения, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юрий Святокум, ведущий ток-шоу:
Сколько у вас прыжков, какие самые экстремальные ситуации были? Вообще, можно ли несколькими словами описать то, что происходит в эти несколько минут полета с неба на землю?
Павел Бора, парашютист, видеооператор Минского аэроклуба:
Сейчас у меня 622 прыжка, завтра будет 630, наверное. Плюс-минус, в зависимости от погоды.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Это за какой период, Павел?
Павел Бора:
За один день в среднем делаешь от трех до семи прыжков.
Юрий Святокум:
630 – это за сколько лет?
Павел Бора:
За три года. Довольно-таки быстро, потому что попал в Минский аэроклуб у нас. Соответственно, там хорошо прыгают – четыре дня в неделю, уверенно при наличии погоды. Соответственно, напрыгать можно очень быстро.
Наталья Надольская:
Я знаю, что у пилотов гражданской авиации это количество часов, которое они налетали, говорит об их профессионализме и профпригодности. У парашютистов также?
Павел Бора:
Да, есть четыре вида лицензий – А, В, С и D. D – это 500 прыжков. У кого D-лицензия – это, значит, от 500 прыжков. Это уже считаются такие более опытные парашютисты, которые понимают, что нужно делать в разных ситуациях. Хотя ситуации бывают тоже разные, у кого больше прыжков может занервничать, поступить по-другому, не так, как должно быть по уставу. Как ни крути у нас есть порядок документов, которых мы должны придерживаться в разных ситуациях, чтобы не произошло какой-то критической ситуации.
Парашютизм, дрифтинг и подводное плавание. Что толкает заниматься экстремальными видами спорта – подробнее здесь.