«Вы удивитесь этим цифрам». Когда импортные продукты получаются дешевле белорусских?

Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

А у меня глупейший вопрос: если здесь можно продать за рубль, и мы понимаем, что покупательная способность населения рубль, максимум 1,10, а России 2-2,10, так может поэтому цена до двух растет в Беларуси? Ирина Новикова, доктор экономических наук:

Не исключено. Кирилл Казаков:

Для того, чтобы не вывозить. Владимир Александрович, я как абсолютный профан в этой истории спрашиваю.