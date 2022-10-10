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«Вы удивитесь этим цифрам». Когда импортные продукты получаются дешевле белорусских?

10 октября 2022 18:44
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Новости Беларуси. На кого нацелена новая директива от Лукашенко? Кто и как накручивает ценники на рынке? Почему белорусский урожай не везут в супермаркеты? На площадку приглашены участники производственно-торгового процесса, народные контролеры и регуляторы. Ценовой баланс и продовольственная безопасность в стране и мире станет предметом дискуссии в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

«Вы удивитесь этим цифрам». Когда импортные продукты получаются дешевле белорусских?-1

Кирилл Казаков, СТВ:
А у меня глупейший вопрос: если здесь можно продать за рубль, и мы понимаем, что покупательная способность населения рубль, максимум 1,10, а России 2-2,10, так может поэтому цена до двух растет в Беларуси?

Ирина Новикова, доктор экономических наук:
Не исключено.

Кирилл Казаков:
Для того, чтобы не вывозить. Владимир Александрович, я как абсолютный профан в этой истории спрашиваю.

«Вы удивитесь этим цифрам». Когда импортные продукты получаются дешевле белорусских?-4

Вадим Аванесов, генеральный директор сети магазинов «Соседи»::
У нас есть ограничение. У нас более 50 % регулируется. Продукты питания вообще под таким надзором и прицелом. Есть максимальное ограничение наценки – 30 %, о чем вы говорите. Торговля не является кровопийцей, каким-то монстром, который поднимает цены в три-четыре раза. Еще раз говорю, если проанализировать надбавку сети в целом, вы удивитесь этим цифрам. Она на уровне рентабельности предприятия, мы же все экономисты.

Ирина Новикова:
Можно мне в защиту вас сказать.

Кирилл Казаков:
Не все в этой студии вам верят, к сожалению.

«Вы удивитесь этим цифрам». Когда импортные продукты получаются дешевле белорусских?-7

Ирина Новикова:
Говорят, что импортное, предположим, лежит продукция, и нет нашей белорусской. И даже предположим, импортная будет стоить столько, сколько белорусская. Все зависит от того, как он закупит партию. Кстати, Белкопсоюз, мы когда-то делали работу. Если большой опт закупается, то продукция же дешевле, если вы из-за рубежа ее привезете. И поэтому может сложиться ситуация, когда наша продукция может быть даже дороже, чем импортная. Вот откуда вам картошка египетская.

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Фиксировать цены – это нормально или все-таки вредит экономике?

# Государственная политика в области ценообразования # общество # Кирилл Казаков # Ирина Новикова # Вадим Аванесов # Фотофакт

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