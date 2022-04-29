«У нас есть четыре варианта». Александр Турчин рассказал о проекте нового музея в Хатыни

Новости Беларуси. Строительство нового музея в Хатыни станет большим общенародным проектом. Полномасштабные работы в мемориальном комплексе начнутся после 9 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За год в мемориальный комплекс в Хатыни будет полностью обновлен. Что изменится? Подробности здесь.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Штаб – это такая контрольная проверка наших сил перед тем, как начнем работать. Сегодня у нас есть четыре варианта. В принципе, они все, на мой взгляд, подходят для этого места. Тем не менее я думаю, в течение двух недель мы определимся, на каком варианте будем останавливаться. Одно из поручений главы государства – именно подъездные пути, дорога от Минска до Хатыни, поэтому здесь решения приняты.