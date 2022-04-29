«У нас есть четыре варианта». Александр Турчин рассказал о проекте нового музея в Хатыни

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Штаб – это такая контрольная проверка наших сил перед тем, как начнем работать. Сегодня у нас есть четыре варианта. В принципе, они все, на мой взгляд, подходят для этого места. Тем не менее я думаю, в течение двух недель мы определимся, на каком варианте будем останавливаться. Одно из поручений главы государства – именно подъездные пути, дорога от Минска до Хатыни, поэтому здесь решения приняты.