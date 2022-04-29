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«У нас есть четыре варианта». Александр Турчин рассказал о проекте нового музея в Хатыни

29 апреля 2022 15:19
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Новости Беларуси. Строительство нового музея в Хатыни станет большим общенародным проектом. Полномасштабные работы в мемориальном комплексе начнутся после 9 мая, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

За год в мемориальный комплекс в Хатыни будет полностью обновлен. Что изменится? Подробности здесь.  

«У нас есть четыре варианта». Александр Турчин рассказал о проекте нового музея в Хатыни-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:  
Штаб – это такая контрольная проверка наших сил перед тем, как начнем работать. Сегодня у нас есть четыре варианта. В принципе, они все, на мой взгляд, подходят для этого места. Тем не менее я думаю, в течение двух недель мы определимся, на каком варианте будем останавливаться. Одно из поручений главы государства – именно подъездные пути, дорога от Минска до Хатыни, поэтому здесь решения приняты.  

# Великая Отечественная война # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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