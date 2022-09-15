«Настоящая дружба двух народов». Снопков о поддержке Китая, всепогодном партнёрстве и реакции бизнеса

На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.

Глава нашего государства встретился также с председателем Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко заверил Си Цзиньпина в надежности белорусской дружбы.