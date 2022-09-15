«Настоящая дружба двух народов». Снопков о поддержке Китая, всепогодном партнёрстве и реакции бизнеса
На Шанхайскую организацию сотрудничества сейчас в мире смотрят как на будущее и очень влиятельный полюс. Об этом заявил Александр Лукашенко в Узбекистане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта страна принимает саммит шанхайского партнерства.
Глава нашего государства встретился также с председателем Китайской Народной Республики. Александр Лукашенко заверил Си Цзиньпина в надежности белорусской дружбы.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Официальная встреча перетекла в неофициальное общение. Беларусь и Китай связывают не только схожие взгляды на международную политику, но еще и экономические проекты: «Великий камень», биотехнологические корпорации. Впереди новые проекты. А если в рамках ШОС, то еще и грандиозные. Генсек Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин заявил, что нынешний саммит для ШОС должен стать прорывным. Для Беларуси точно.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы в условиях любых международных действий будем друг друга поддерживать. Что это значит для внутренней повестки? Это значит, что по вертикали Китая пойдет политический импульс о том, что Беларусь – надежный всепогодный партнер. Соответствующим образом будут реагировать госорганы и бизнес на дальнейшее наращивание сотрудничества. Повышение уровня в условиях санкционных репрессий – это значит настоящая дружба. Настоящая дружба двух лидеров, настоящая дружба двух народов. Мы – за единый Китай, а Китай – за единую Беларусь.