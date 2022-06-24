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Выброс аммиака на химическом предприятии ликвидировали в Минском районе – учения МЧС

24 июня 2022 14:37
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Новости Беларуси. В Минском районе прошли комплексные учения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В них приняли участие все службы. Отработали спасение на воде, ликвидацию пожаров, поиск потерявшихся в лесу. Комиссия оценила слаженность действий, скорость реагирования и техническое оснащение.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

Выброс аммиака на химическом предприятии ликвидировали в Минском районе – учения МЧС-1

На данный момент вы видите, как стоит завеса водяная для осаждения паров аммиака, который выбрасывается через аварийную вентиляцию. До 20 объемов аммиака помещается в одном объеме воды.

Выброс аммиака на химическом предприятии ликвидировали в Минском районе – учения МЧС-4

Выброс аммиака на химическом предприятии – штука опасная. Щелочь, которая образуется в результате реагирования вещества с организмом, разъедает все. Поэтому еще до приезда спасателей работники начинают ликвидацию условного прорыва.

Выброс аммиака на химическом предприятии ликвидировали в Минском районе – учения МЧС-7

Наталья Кубарева, начальник аммиачной компрессорной станции предприятия:
Перекрываются вентиля, и поврежденный участок трубопровода отсекается. Тем самым аммиак больше не выходит из системы, после чего происходит дегазация подразделениями МЧС.

Выброс аммиака на химическом предприятии ликвидировали в Минском районе – учения МЧС-10

Комплексные учения в Минском районе затронули все службы. Работали газовики, правоохранители, медики. У каждого своя задача. Ликвидировать прорыв дамбы, найти потерявшихся в лесу детей и оказать первую помощь утопающему или пострадавшему с ожогами.

Подробнее в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # общество # Наталья Кубарева # Анастасия Кончиц # Юрий Асанов # Николай Жук # Сергей Лапанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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