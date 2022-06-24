«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля

Новости Беларуси. Движение на первом транспортном кольце откроют к 3 июля. Работы на участке в районе проспекта Дзержинского и улицы Домашевской начали в 2019 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изначально сдачу объекта планировали только осенью, но для комфортного перемещения граждан темп работы ускорили. Сроки строительства значительно сократились. Сейчас ведут асфальтирование проезжей части, одновременно озеленяют откосы. Открытие движения существенно разгрузит центр города, позволит расширить маршруты. Еще одно место активных работ – путепровод в районе станции «Минск-Товарный», сейчас там завершают строительство внешней стороны и переходят на внутреннюю.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Путепровод «Минск-Товарный» – в принципе, тоже приближаемся к финишу первой половины пролетного строения, здесь будет организована схема организации дорожного движения с перевыпуском движения на другую сторону. И начнем усиленными темпами (с целью закончить до конца года весь путепровод) работать во второй половине.