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«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля

24 июня 2022 14:21
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Новости Беларуси. Движение на первом транспортном кольце откроют к 3 июля. Работы на участке в районе проспекта Дзержинского и улицы Домашевской начали в 2019 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля-1

Изначально сдачу объекта планировали только осенью, но для комфортного перемещения граждан темп работы ускорили. Сроки строительства значительно сократились. Сейчас ведут асфальтирование проезжей части, одновременно озеленяют откосы. Открытие движения существенно разгрузит центр города, позволит расширить маршруты. Еще одно место активных работ – путепровод в районе станции «Минск-Товарный», сейчас там завершают строительство внешней стороны и переходят на внутреннюю.

«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля-4

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Путепровод «Минск-Товарный» – в принципе, тоже приближаемся к финишу первой половины пролетного строения, здесь будет организована схема организации дорожного движения с перевыпуском движения на другую сторону. И начнем усиленными темпами (с целью закончить до конца года весь путепровод) работать во второй половине.

«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля-7

До конца года на мостовых сооружениях Минска, где сейчас ведутся работы, все вопросы закроют. Параллельно дорожники продолжают обновлять покрытия.

# Дорожное движение # общество # Сергей Панев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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