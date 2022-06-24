В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»

Нынче для фанатов ретро приехать на фестиваль «Кола часу» своим ходом – уже приключение, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Нынче для фанатов ретро приехать на фестиваль «Кола часу» своим ходом – уже приключение, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Евгений Онищук, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:
Костюм шился на заказ специально под это мероприятие, готовился мотоцикл, мы сами приехали из Бреста. Для ретротехники это довольно серьезное испытание, серьезный пробег, надо быть готовым ко всему. Доехали не без проблем. По дороге ломались, чинились и ехали дальше.
Будь то заядлые явисты или приверженцы «Минсков», за каждым ретромотоциклом своя история. Чаще всего страсть к мотоантиквариату начинается с восстановления семейной реликвии.
Александр Хацкевич, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:
Этот мотоцикл с историей. В 1958 году мой отец купил его, и маленький я лазил по нему. Потом уже институт, уже годы, а он все стоял в гараже. И вроде бы как в те времена покупались мотоциклы не попу катать как в наше время, раскатываться, показывать, а тем временем мотоциклы покупались, чтобы это помощник в хозяйстве был. Мы на нем и сено возили, и картошку, и зерно. То есть это как транспортная тяжелая техника была. Ну, и за то, что он помог вырастить моему отцу меня, я решил отдать долг. Сделать так, чтобы отблагодарить его за все, что он принес в свое время нашей семье, сделать по высшему пилотажу. Чтобы в достойном состоянии был. Сохранить. Планы такие – кататься. Он еще на обкатке. Вот только я закончил с ним возиться. Оставить в семье и дальше, чтобы эта раритетная техника. Моего отца вспомнить, меня уже как деда внуки вспоминают, так продолжалось чтобы.
С внуком приехал фестивалить и Сергей из Москвы. С собой взяли и Чучуню. Оказывается, миниатюрный пудель под стать хозяину – заядлая мотоциклистка. Даже персональный шлем по размеру имеется.
Сергей Писарев, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу» (Россия):
10 лет уже за рулем. Сумочка на магнитах, вот здесь она сидит. Хотел поблагодарить ваших организаторов, просто на славу все удалось, все красиво, аккуратно, молодцы, заслуживают большого уважения.
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