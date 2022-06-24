В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»

Александр Хацкевич, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

Этот мотоцикл с историей. В 1958 году мой отец купил его, и маленький я лазил по нему. Потом уже институт, уже годы, а он все стоял в гараже. И вроде бы как в те времена покупались мотоциклы не попу катать как в наше время, раскатываться, показывать, а тем временем мотоциклы покупались, чтобы это помощник в хозяйстве был. Мы на нем и сено возили, и картошку, и зерно. То есть это как транспортная тяжелая техника была. Ну, и за то, что он помог вырастить моему отцу меня, я решил отдать долг. Сделать так, чтобы отблагодарить его за все, что он принес в свое время нашей семье, сделать по высшему пилотажу. Чтобы в достойном состоянии был. Сохранить. Планы такие – кататься. Он еще на обкатке. Вот только я закончил с ним возиться. Оставить в семье и дальше, чтобы эта раритетная техника. Моего отца вспомнить, меня уже как деда внуки вспоминают, так продолжалось чтобы.