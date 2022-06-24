Прямой эфир

26 июня Минск отметит День молодёжи. Чем удивят горожан и гостей столицы?

24 июня 2022 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 26 июня минчане отметят День молодежи. Праздник ежегодный и традиционно выпадает на последнее воскресенье июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

26 июня Минск отметит День молодёжи. Чем удивят горожан и гостей столицы?-1

Запланированы велопробеги, концерты, спортивные мероприятия и интерактивные квесты. День молодежи в 2022 году перерос в неделю празднований. Кульминацией будет яркое мероприятие у Дворца спорта. Пространство вокруг главной сцены условно разделят на пять тематических блоков. Посетить эти интерактивные площадки можно будет с 16:00. Зрители смогут познакомиться с творчеством кавер-бендов, оценить диджей-зону или купить изделия мастеров народного творчества. Завершится все фейерверком.

# Праздничные даты # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля
24 июня 2022 14:21

«Приближаемся к финишу». Движение на 1-м транспортном кольце откроют к 3 июля

В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»
24 июня 2022 14:15

В костюмах и даже с собакой. Взгляните на самых ярких участников фестиваля ретромотоциклов «Кола часу»

Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ
24 июня 2022 14:04

Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ