26 июня Минск отметит День молодёжи. Чем удивят горожан и гостей столицы?

Запланированы велопробеги, концерты, спортивные мероприятия и интерактивные квесты. День молодежи в 2022 году перерос в неделю празднований. Кульминацией будет яркое мероприятие у Дворца спорта. Пространство вокруг главной сцены условно разделят на пять тематических блоков. Посетить эти интерактивные площадки можно будет с 16:00. Зрители смогут познакомиться с творчеством кавер-бендов, оценить диджей-зону или купить изделия мастеров народного творчества. Завершится все фейерверком.