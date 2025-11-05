Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания

Максимально эффективно выполнить свои конституционные функции. Делегаты готовятся ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. До важнейшего общественно-политического события – чуть больше месяца. На рассмотрение в секретариат ВНС направляются обращения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их темы касаются создания новых производств, реализации гражданских инициатив. Ведущий инженер Несвижского завода медицинских препаратов Светлана Булыга планирует поднять вопрос строительства жилья для многодетных семей преимущественно в сельской местности. По ее мнению, это поможет закрепить молодежь на первых рабочих местах.

Светлана Булыга, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

По опыту вижу, что многодетные семьи уезжают все равно в город. Хотелось бы, чтобы они задерживались больше в деревнях, поскольку для этого создаются все условия. Это и школы, и детские сады, то есть инфраструктура довольно-таки развитая, есть и амбулатория, а вот семьи все-таки пока еще уезжают в город. Хотелось бы, чтобы этим вопросом занялись на государственном уровне, чтобы все-таки семьи оставались в деревне.

Впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения председателя ВНС. Напомним, первое заседание состоялось в апреле 2024 года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией. Одной из ключевых тем обсуждения в декабре станет определение приоритетов и задач социально-экономического развития страны на следующую пятилетку.