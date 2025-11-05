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Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания

05 ноября 2025 06:31
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Максимально эффективно выполнить свои конституционные функции. Делегаты готовятся ко второму заседанию VII Всебелорусского народного собрания. До важнейшего общественно-политического события – чуть больше месяца. На рассмотрение в секретариат ВНС направляются обращения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания-2

Их темы касаются создания новых производств, реализации гражданских инициатив. Ведущий инженер Несвижского завода медицинских препаратов Светлана Булыга планирует поднять вопрос строительства жилья для многодетных семей преимущественно в сельской местности. По ее мнению, это поможет закрепить молодежь на первых рабочих местах.

Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания-4

Светлана Булыга, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
По опыту вижу, что многодетные семьи уезжают все равно в город. Хотелось бы, чтобы они задерживались больше в деревнях, поскольку для этого создаются все условия. Это и школы, и детские сады, то есть инфраструктура довольно-таки развитая, есть и амбулатория, а вот семьи все-таки пока еще уезжают в город. Хотелось бы, чтобы этим вопросом занялись на государственном уровне, чтобы все-таки семьи оставались в деревне.

Впервые заседание высшего представительного органа народовластия созывается путем издания распоряжения председателя ВНС. Напомним, первое заседание состоялось в апреле 2024 года и в соответствии с законодательством созывалось Центральной избирательной комиссией. Одной из ключевых тем обсуждения в декабре станет определение приоритетов и задач социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. 

Делегаты в регионах готовятся к участию во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания-6

Ольга Иванова, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Глава государства часто подчеркивает о том, что залог успешного развития любого государства – это процветающая, стабильная экономика. Поэтому основным вопросом на VII Всебелорусском народном собрании будет рассмотрение Программы социально-экономического развития нашей страны на 2026-2030 годы. Всебелорусское народное собрание проходит в канун Нового года. В обществе принято подводить итоги и ставить задачи на предстоящий год. И, безусловно, я убеждена, что общими усилиями нам удастся сохранить устойчивое развитие нашей Беларуси.

Предстоящее заседание – важное политическое событие, которое, как ожидается, даст толчок дальнейшему развитию страны. Все решения делегаты обсудят с белорусами на встречах в трудовых коллективах.

# Всебелорусское народное собрание # Государственная политика

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