Прямой эфир

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы

14 ноября 2025 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Региональная безопасность, противодействие терроризму и киберпреступности, развитие приграничного взаимодействия. Эти темы стали ключевыми на 59-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, в которой приняла участие белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осенняя сессия прошла в Душанбе. В этом году Таджикистан председательствует в Содружестве. Формат межпарламентского диалога позволяет не только обменяться опытом, но и выработать общие подходы к вызовам, которые сегодня стоят перед всем регионом.

Подробности – в репортаже Ольги Масловской. 

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-2

Историческая память – надежный фундамент народного единства. Наследием предков в Таджикистане гордятся и щедро делятся с гостями. Царь Исмаил Самани – основатель государства, самая значимая фигура в летописи таджикского народа, символ справедливого социального устройства. К последнему стремится каждая страна, которая входит в семью СНГ. От участников Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств – цветы.

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-4

Еще одна локация со смыслом – Дворец Нации. Здесь президент Таджикистана принимает высоких гостей. Резиденция насчитывает более 280 залов. В отделке использованы самые разные сорта древесины, украшенные резьбой ручной работы в национальном стиле. 

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-6

Месяц назад по красной дорожке в президентскую резиденцию поднимались главы государств Содружества. Сегодня диалог с парламентариями. Итоги года, который в СНГ прошел под председательством азиатской республики, перспективы межгосударственного диалога, новые вызовы, ответы на которые предстоит искать сообща. Разговор содержательный и актуальный. 

Рахмон: ассамблея – востребованная площадка для конструктивного диалога между государствами – участниками СНГ. Подробности. 

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-8

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи – 59-е по счету. Это всегда знаковое событие в жизни стран – участников СНГ и вызывает все больший интерес у международной общественности. 

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-10

Ольга Масловская, корреспондент:
Площадка авторитетная. И решают здесь вопросы не только регионального, но и глобального масштаба. Это своеобразный мозговой штурм, в ходе которого необходимо детально выверить все положения модельного правового акта. 

Эти документы носят рекомендательный характер для участников Содружества и направлены на сближение законодательных платформ и снятие барьеров для сотрудничества.

Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы-12

Абдухалил Гафурзода, полномочный представитель Маджлиси Оли Таджикистана в МПА СНГ: 
Около 30 лет ассамблея и совет существуют, сотни модельных законодательных актов принимали, и в рамках гражданско-правовых отношений, семейных, трудовых, миграционных, международных связей. Эта платформа, площадка служит для развития законодательной базы всех наших парламентариев, а также для развития самого правового пространства стран СНГ. 

Далее смотрите в видео.

# Международное сотрудничество # СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог
14 ноября 2025 18:05

Китай собирается переделать мир – что предлагает Компартия? Объяснил политолог

Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест
14 ноября 2025 17:59

Третий энергоблок на БелАЭС – какие преимущества и сколько появится рабочих мест

Лукашенко предложил неимоверные деньги учёным, если закончат важный проект – какой?
14 ноября 2025 17:58

Лукашенко предложил неимоверные деньги учёным, если закончат важный проект – какой?