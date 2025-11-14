Что обсудили парламентарии стран СНГ в Душанбе? Главные тезисы

Региональная безопасность, противодействие терроризму и киберпреступности, развитие приграничного взаимодействия. Эти темы стали ключевыми на 59-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ, в которой приняла участие белорусская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осенняя сессия прошла в Душанбе. В этом году Таджикистан председательствует в Содружестве. Формат межпарламентского диалога позволяет не только обменяться опытом, но и выработать общие подходы к вызовам, которые сегодня стоят перед всем регионом. Подробности – в репортаже Ольги Масловской.

Историческая память – надежный фундамент народного единства. Наследием предков в Таджикистане гордятся и щедро делятся с гостями. Царь Исмаил Самани – основатель государства, самая значимая фигура в летописи таджикского народа, символ справедливого социального устройства. К последнему стремится каждая страна, которая входит в семью СНГ. От участников Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств – цветы.

Еще одна локация со смыслом – Дворец Нации. Здесь президент Таджикистана принимает высоких гостей. Резиденция насчитывает более 280 залов. В отделке использованы самые разные сорта древесины, украшенные резьбой ручной работы в национальном стиле.

Месяц назад по красной дорожке в президентскую резиденцию поднимались главы государств Содружества. Сегодня диалог с парламентариями. Итоги года, который в СНГ прошел под председательством азиатской республики, перспективы межгосударственного диалога, новые вызовы, ответы на которые предстоит искать сообща. Разговор содержательный и актуальный. Рахмон: ассамблея – востребованная площадка для конструктивного диалога между государствами – участниками СНГ. Подробности.

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи – 59-е по счету. Это всегда знаковое событие в жизни стран – участников СНГ и вызывает все больший интерес у международной общественности.

Ольга Масловская, корреспондент:

Площадка авторитетная. И решают здесь вопросы не только регионального, но и глобального масштаба. Это своеобразный мозговой штурм, в ходе которого необходимо детально выверить все положения модельного правового акта. Эти документы носят рекомендательный характер для участников Содружества и направлены на сближение законодательных платформ и снятие барьеров для сотрудничества.