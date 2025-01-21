Военный парад и масштабная экспозиция – в правительстве обсудили программу празднования 80-й годовщины Победы

Премьер-министр Роман Головченко провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению знакового праздника. В 2024 году празднование юбилея освобождения Беларуси вызвало позитивный общественный резонанс не только у белорусов, но и у зарубежных гостей. На таком же высоком уровне пройдут и мероприятий в честь 80-летия Великой Победы. Будут и абсолютно новые, в формате, который ранее не использовался.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: Президентом республики поставлена задача, наряду с традиционными для таких дат мероприятиями, такими, как торжественное собрание, концерт, парад, провести еще одно значимое мероприятие на площадях Минского международного выставочного центра. Конкретно на своеобразной выставке, посвященной 80-летию Победы и уже достижениям современной белорусской оборонной промышленности, чтобы показать нашу преемственность в этом вопросе.

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси:

Эта выставка позволит нам показать предметы, связанные с темой Великой Отечественной войны, которые уже очень давно не экспонировались, либо не экспонировались вовсе, из тех же новых поступлений. Весь этот процесс, который касается самого оккупационного режима, политики планомерного уничтожения, жителей Беларуси, оставшиеся на оккупированной территории. И те процессы, которые начались уже после освобождения Беларуси: это первые в списке военных преступников, это Минский процесс, это Хатынский процесс. И та работа, которая в настоящее время проводится правоохранительными органами, и судебной ветвью власти для того, чтобы люди получили, пусть и даже уже спустя какой-то длительный период времени, свое заслуженное наказание.

По данным, на начало 2025 года в Беларуси проживают 875 ветеранов Великой Отечественной. Их поддержка – приоритет социальной политики государства. В честь праздника участники войны получат денежные выплаты. На эти цели предусмотрено более 9 миллионов рублей.