Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне

Инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Об этом Президент заявил во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне. Об этом Президент заявил во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, отметил, что счастлив, что Беларусь остается машиностроительной страной. Молодое суверенное государство в начале пути сделало ставку на сохранение предприятий. И сегодня это флагманы промышленности. К примеру, МАЗ. Продукция востребована на рынках. Совершенствуется линейка выпускаемой продукции. Значительный вклад в развитие производства внесет и новое производство автобусной техники. Его 21 января посетил глава государства.
– Весь этап технологический создания этого каркаса. Мы сами из отдельных элементов, мы пройдем дальше, я вам покажу. Отдельные элементы, которые мы берем, соединяем…
– Это как самолетная работа. Как самолет делают, так и здесь.
– Да. Тонкая и точная работа.
– Это что, во всем мире так? Или роботы работают?
– Нет. Во всем мире роботы работают в тех моментах, в которых есть два определяющих условия: однотипность и большое количество, объем. Мы тоже подумывали в этом проекте, и возможности позволяют. если мы выйдем в какой-то тематике в узкую профилизацию, то мы, соответственно, установим.
– Вы поставите роботов?
– Да, площадь позволяет.
– Ты уверен, что это то, что нам надо? Лишнего здесь ничего не нахомутали?
– Если в части строительной и инженерной систем, то все оптимально.
– То есть они заказывали тебе высоты? Кран-болты здесь есть?
– Здесь было параллельное проектирование, после того как было закуплено оборудование, в частности, мы проведем лакокрасочные под это… Потом перепроектирование некоторое было, по ходу подстраивались. По несущей способности, по высоте переделывали.
– Сколько человек у тебя здесь максимум работало?
– 850 одновременно.
– Моих 100 в последний месяц.
– То есть ты помогал здесь чем-то?
– Я каждый день. Мои люди работали.
– Это правильно.
Александр Лукашенко осмотрел модельный ряд пассажирской техники и посетил основные участки сборки. В 2023 году МАЗ приступил к реализации инновационного проекта по реконструкции автобусного завода со строительством нового производственного корпуса. Это позволит вдвое увеличить мощности по производству пассажирской техники и нарастить экспортный потенциал, а также создать высокотехнологичные и высокопроизводительные рабочие места.