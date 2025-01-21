Лукашенко: инвестировать надо в то, что белорусы умеют делать на высоком уровне

– Весь этап технологический создания этого каркаса. Мы сами из отдельных элементов, мы пройдем дальше, я вам покажу. Отдельные элементы, которые мы берем, соединяем…

– Это как самолетная работа. Как самолет делают, так и здесь.

– Да. Тонкая и точная работа.

– Это что, во всем мире так? Или роботы работают?

– Нет. Во всем мире роботы работают в тех моментах, в которых есть два определяющих условия: однотипность и большое количество, объем. Мы тоже подумывали в этом проекте, и возможности позволяют. если мы выйдем в какой-то тематике в узкую профилизацию, то мы, соответственно, установим.

– Вы поставите роботов?

– Да, площадь позволяет.

– Ты уверен, что это то, что нам надо? Лишнего здесь ничего не нахомутали?

– Если в части строительной и инженерной систем, то все оптимально.

– То есть они заказывали тебе высоты? Кран-болты здесь есть?

– Здесь было параллельное проектирование, после того как было закуплено оборудование, в частности, мы проведем лакокрасочные под это… Потом перепроектирование некоторое было, по ходу подстраивались. По несущей способности, по высоте переделывали.

– Сколько человек у тебя здесь максимум работало?

– 850 одновременно.

– Моих 100 в последний месяц.

– То есть ты помогал здесь чем-то?

– Я каждый день. Мои люди работали.

– Это правильно.