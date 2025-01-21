В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента

Главная избирательная кампания года приближается к своей кульминации. 21 января в Беларуси начинается досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все участки в состоянии обеспечить избирательный процесс в соответствии с национальным законодательством. Досрочное голосование продлится до 25 января включительно. Комиссии будут работать с 12 до 19 часов ежедневно.

Воспользоваться возможностью проголосовать досрочно могут все избиратели, включенные в списки. Получить бюллетень можно на основании паспорта, идентификационной карты или другого документа, подтверждающего личность. Процедура досрочного волеизъявления не нова, это не ноу-хау белорусского национального избирательного законодательства, ею пользуются многие государства. Основная цель – создать максимально комфортные условия для избирателя.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Такие формы существуют во многих странах, избирательных системах. Например, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах голосуют досрочно, за два месяца до проведения выборов. Это не вызывает каких-то вопросов. Поэтому это нормальная практика досрочного голосования. Это создает лучшие, благоприятные условия для избирателя, а избирательная система должна быть нацелена на то, чтобы создать максимально оптимальные условия для того, чтобы любой гражданин мог прийти и осуществить свое избирательное право, проголосовать на выборах.

Для проведения выборного процесса отпечатано 7 миллионов бюллетеней. Взамен испорченного избирателю выдадут только один – таковы требования. Впервые в бланках появилась сноска о запрете выносить их за пределы участка, снимать на видео и фотографировать.