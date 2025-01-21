В Беларуси стартует досрочное голосование на выборах Президента
Главная избирательная кампания года приближается к своей кульминации. 21 января в Беларуси начинается досрочное голосование на выборах Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все участки в состоянии обеспечить избирательный процесс в соответствии с национальным законодательством. Досрочное голосование продлится до 25 января включительно. Комиссии будут работать с 12 до 19 часов ежедневно.
Воспользоваться возможностью проголосовать досрочно могут все избиратели, включенные в списки. Получить бюллетень можно на основании паспорта, идентификационной карты или другого документа, подтверждающего личность. Процедура досрочного волеизъявления не нова, это не ноу-хау белорусского национального избирательного законодательства, ею пользуются многие государства. Основная цель – создать максимально комфортные условия для избирателя.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Такие формы существуют во многих странах, избирательных системах. Например, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых штатах голосуют досрочно, за два месяца до проведения выборов. Это не вызывает каких-то вопросов. Поэтому это нормальная практика досрочного голосования. Это создает лучшие, благоприятные условия для избирателя, а избирательная система должна быть нацелена на то, чтобы создать максимально оптимальные условия для того, чтобы любой гражданин мог прийти и осуществить свое избирательное право, проголосовать на выборах.
Для проведения выборного процесса отпечатано 7 миллионов бюллетеней. Взамен испорченного избирателю выдадут только один – таковы требования. Впервые в бланках появилась сноска о запрете выносить их за пределы участка, снимать на видео и фотографировать.
21 января начнет свою работу Центр общественного наблюдения за выборами Президента Беларуси. Представители крупнейших общественных объединений, политических партий страны будут вести совместную работу по наблюдению за ходом голосования. Здесь будут аккумулироваться сведения от национальных наблюдателей. В оперативном режиме центр проинформирует СМИ и общественность обо всем, что происходит на участках.