Почему надо участвовать в выборах? Рассказал глава ЦИК Игорь Карпенко

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как Беларусь готовится к выборам Президента, презентацию книги об Александре Лукашенко и почему её стоит прочесть каждому, как прошла инаугурация Трампа, что изменится в политике с его приходом в Белый дом, а также другие важнейшие международные события. В эфире председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, политолог Андрей Лазуткин.

Григорий Азаренок, СТВ:

Иногда люди задают вопрос: ну, а зачем? Батька там все решил. Люди проголосовали – все хорошо. Но то, о чем вы говорили, – электоральный суверенитет и вмешательство в него. Вот мы знаем все так называемые цветные революции, все вот эти вот извне, когда меняют ситуацию в стране, всегда опирается на активное, но меньшинство. Но при одном условии – при пассивном наблюдении большинства. Почему надо участвовать?

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Потому что именно большинство должно определять легитимность тех органов власти, которые избираются. И понятно, что для «оценщиков» может быть непонятно, вот как это такая бывает явка там высокая и так далее. Потому что у них у самих где-то вот я недавно читал, явка 44 процента составила. Потому что понимают, что пришел я, не пришел, ничего в стране не меняется. И так далее.

У нас же народ четко понимает, что легитимность власти – это качество ее работы, это качество взаимодействия с людьми. И вот та политика взаимодействия с людьми – опора на мнение людей, лишний раз посоветоваться с людьми по ключевым вопросам стратегического развития. Да и Всебелорусское собрание – это одна еще из форм, дополнительная форма народовластия. Включение людей в решение насущных проблем государства говорят о том, что люди просто понимают это.

И соответственно, своим вот электоральным действием они, таким образом наделяют власть теми полномочиями, которые прописаны в Конституции.