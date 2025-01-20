Глава ЦИК: мы с правоохранительными органами отработали все алгоритмы взаимодействия

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим, как Беларусь готовится к выборам Президента, презентацию книги об Александре Лукашенко и почему её стоит прочесть каждому, как прошла инаугурация Трампа, что изменится в политике с его приходом в Белый дом, а также другие важнейшие международные события. В эфире председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, политолог Андрей Лазуткин.

Игорь Карпенко, председатель ЦИК Беларуси:

Учитывая ту агрессивную среду, которая в современном геополитическом пространстве существует, и те события, которые развиваются в мире, в том числе и практически у наших границ, то мы, конечно, готовы к разному развитию событий.

Я не буду скрывать, мы с правоохранительными органами отработали все алгоритмы взаимодействия. Сейчас тоже вой начинается в Интернете, в тиктоке: ай-яй-яй! Милиция будет на участках. А покажите мне хоть одну страну, которая бы не обеспечивала общественный порядок на избирательных участках в период избирательных кампаний. Да нет таких стран. В некоторых странах вообще функции Центральной избирательной комиссии исполняет Министерство внутренних дел, которое организовывает выборы. Поэтому ничего тут такого нет. Милиционеры, которые берут под охрану участки для голосования. Они их возьмут 20 января, когда на участке будут доставлены бюллетени, которые будут сложены в сейф. Комиссия должна их пересчитать, еще раз сверить с актом, который они подписали. На обратной стороне два члена комиссии должны расписаться на этих бюллетенях, потому что в противном случае такой бюллетень, обнаруженный в урне без подписи двух членов комиссий, будет считаться недействительным.

Поэтому это процедурные все вопросы. И уж никак работники органов внутренних дел, которые присутствуют либо на участке, либо возле участка и обеспечивают охрану общественного порядка, в том числе и сохранность сейфа и документации тех бюллетеней, которые там находятся в период досрочного голосования. Но они никаким образом не влияют на волеизъявление граждан и на те процессы, которые осуществляет избирательная комиссия. И не надо здесь никого демонизировать в этих вопросах. А то вот все такие попытки идут. Вот вы ж туда придете, там же будет милиция и так далее. Благодаря тому, что у нас качественно работает милиция, у нас спокойно можно гулять по улице, не боясь чего-то. И даже поздно вечером можно гулять. И понимать, что государство сегодня прилагает все усилия для того, чтобы обеспечить общественный порядок. А уж в период выборов – это уж святая обязанность всех государственных органов, включая правоохранительные органы, обеспечить этот порядок.