В Беларуси изменился порядок диспансеризации – рассказываем о новшествах

Акцент на раннее выявление онкологии. Минздрав Беларуси изменил порядок диспансеризации и проводимые в ее рамках исследования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Постановления вступили в силу с 1 января.

В 2025-м в диспансеризацию включили осмотр полости рта. Его будет проводить специалист стоматологического профиля либо лор. Расширили перечень показателей биохимического анализа крови. Также скорректировали периодичность посещения смотрового кабинета для женщин и частоту прохождения специального исследования для мужчин. Кроме этого, исключили анкеты выявления факторов риска. Вместо них – карты, которыми предусмотрен не только опрос.

Снежана Пелейко, врач-терапевт, заведующая отделением профилактики городской поликлиники № 5 Гродно:

При заполнении новой карты по 173-му постановлению, медицинский работник более досконально обследует пациента. То есть, помимо того, что опрашивает жалобы, он его еще осматривает, отмечает все в амбулаторной карте, и при последующем обращении пациента можно сделать акцент на тот или иной фактор риска, дообследовать пациента.

В целом белорусы стали более ответственно относиться к диспансеризации. Только в 5-й гродненской поликлинике за первые дни 2025 года медосмотр прошли около 170 человек.