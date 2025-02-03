Карпенко: «30 лет нам навязывали тезис об ущербности нашей избирательной системы»

Выборы Президента Беларуси завершили электоральный цикл по формированию органов государственного управления на основе обновленного конституционного законодательства. Об этом заявил председатель ЦИК Игорь Карпенко на заседании Центральной избирательной комиссии, на котором были утверждены итоги выборов Президента Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост избран Александр Лукашенко, за кандидатуру которого проголосовали 5 миллионов 136 тысяч 293 избирателя, что составило 86,82 %. Это более половины граждан, принявших участие в голосовании. Мониторинг выборов осуществляли более 44 тысяч национальных и 486 международных наблюдателей. По их мнению, выборы прошли в полном соответствии с принципами открытости и гласности. Такое заключение стало определенным триггером для нападок на Беларусь. Демонстративно свое отношение к выборам показывали даже те страны, с кем у нас дипломатические связи только на бумаге. Но во всей это информационной шумихе забыто ключевое: выборы мы проводили исключительно для себя.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Их волнует результат. Вот если будет результат тот, который им нужен, за счет финансирования, НГО, разных других организаций, то тогда будет соответствующая позитивная оценка, которую они хотели сделать. 30 лет нам навязывали тезис об ущербности нашей избирательной системы. Я могу сказать, что наша система ничем не хуже любых других систем. Ничем не ущемлена в плане демократии, свободы, гласности и так далее. Вы смогли в этом убедиться, в том числе сегодня на заседании ЦИК, трансляция которой шла в онлайн-режиме на сайте ЦИК.

В целом, выборы в Беларуси прошли без нарушений. Были лишь случаи, когда избиратели совершали административные правонарушения. Зафиксированы случаи фотографирования заполненных бюллетеней для голосования и вынос их за пределы участков.