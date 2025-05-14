Лукьянов: ветераны благодарят Лукашенко за то, что в Беларуси сохранена преемственность

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Это ветеран Великой Отечественной войны, капитан морской пехоты в отставке, видите, с бутоньеркой, кстати, белорусской, заслуженный ветеринарный врач, заслуженный работник ветеринарный, член Союза журналистов России, член Президиума Ставропольского городского Совета ветеранов. Уникальный человек, который и по своей натуре, и по тому боевому опыту, который прошел, служа в советской армии. Его зовут Башкатов Григорий Абрамович. Он обратился с одной лишь просьбой: передайте вашему Президенту, что мы его любим, уважаем и ценим, как нашего Владимира Владимировича. И я вам хочу сказать, у нас было три встречи с ветеранами. Практически каждый ветеран просил передать самые добрые слова, пожелания и благодарности нашему Президенту за то, что в Беларуси сохранена самое главное. Вот эта преемственность и по отношению к событиям Великой Отечественной войны, к нашему героическому подвигу и уважение к ветеранам.