Баскетболистки «МИНСКА» сравняли счёт в финальной серии чемпионата Беларуси

Баскетбольный клуб «МИНСК» сравнял счет в финальной серии женского чемпионата Беларуси. 14 мая команда Ольги Подобед победила «Горизонт» со счетом 55:53, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Со стартовых минут матча лидерство захватил «Горизонт». И удерживал преимущество в счете практически до окончания второй четверти. Но на исходе этого отрезка баскетболистки «МИНСКА» настигли подопечных Натальи Трофимовой, а затем и вышли вперед. На большой перерыв команды ушли с минимальным перевесом «МИНСКА» – 23:22. На протяжении третьей четверти «Горизонт» пытался перехватить инициативу, но оппонентки не только не упустили преимущество, но и смогли оторваться на 10 очков. В заключительной четверти «Горизонт» добавил, тем не менее «МИНСК» удержал победу – 55:53. Счет в золотой серии стал равным – 2:2.