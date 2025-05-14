Лукьянов: Лукашенко делает акцент на молодёжи не только Беларуси, но и других стран

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Смотрите, какой очень важный документ, он, может быть, не в объеме ресурсов, а вчера было подписано решение Президента об оздоровлении 314 детей из 10 стран на территории нашего детского образовательно-оздоровительного центра в «Зубренке». Ведь это очень важно. И посмотрите, с каких стран, с каких регионов, где есть военные конфликты, где есть определенные уровни бедности. Ну и в то же время есть и страны, которые на хорошем уровне развития, но это очень важно, что они приедут в Беларусь и не только отдохнуть, получат там обследование, лечение. Это практика, которая была заведена именно Президентом нашей страны, помогать детям из других государств. Это же тоже очень важный момент. Таким образом, глава государства, он уже не только заботится, конечно, о белорусской молодежи, но он и дает возможность посетить наше государство, понять, что здесь живут люди, которые готовы к добрососедству, к сотрудничеству, которые всегда протянут руку помощи. Они в будущем станут министрами, они в будущем станут руководителями регионов, субъектов, а может быть, и государств. Но они будут помнить о том, что в Беларуси наши люди, независимо от национальности, вероисповедания, цвета кожи, по духовному посылу. Какие еще решения вы такие видели в других странах?

Григорий Азаренок, СТВ:

Очень важная мысль, Александр Сергеевич. Кто-то говорит, что политика – это only business, real politics – вот это все. Кто помнит какую-то real politics, там еще чего-то, спустя десятилетия и даже века, а вот когда мы в разгар пандемии, у нас еще не было, в Китае она бушевала страшно, и мы отправили один самолет, что такое на весь Китай один самолет, капля в море, но мы отправили, и это был первый такой жест. Наши полетели, самолет, летчики, наши маски, когда все еще там не понимали, что происходит. Вот эти жесты запоминают, вот эти жесты остаются в памяти народа, как визит Батьки в Белград в 99-м году. Как вот сейчас наша помощь Мьянме. То, что делается искренне. Александр Лукьянов:

Турции тоже помогали наши спасатели, сотрудники МЧС. Мьянме, там под 40 градусов температура, работали ребята.

Григорий Азаренок:

Вы майор МЧС, вам не стоит даже рассказывать об этом, потому что вы прекрасно представляете, что это такое. Слабо вот так вот, 40 градусов, жарища, бетонные вот эти плиты поднимать? Это все наши современные парни сделали, пока кто-то о картошке ноет. Наши современные белорусские мужики молодые. Александр Лукьянов:

Причем никто там не стонал, все понимают важнейшую миссию. Правильно вы говорите, в тот момент никто не понимал ковид, все боялись и закрывали границы. Решение Президента было однозначно – поддержать. И в тот момент также было важно чувство помощи и поддержки даже тем простым китайцам, которые знают, что они не одни с этой проблемой. А потом развернулась ситуация, вы помните, как мир погрузился в этот хаос и какую помощь великую оказали и нам уже благодаря вот этому первому тоже жесту наши китайские друзья. Это тоже дорогого стоит, но Президент Беларуси ориентирован в будущее, и поэтому на молодежь акцент как внутри страны, так и на молодые поколения других стран.