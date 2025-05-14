В преддверии старта – молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего

В турнире примут участие молодежные сборные Беларуси и России, юниорская команда России, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги. В состав нашей дружины вошли 28 хоккеистов. Руководить белорусским коллективом будет Андрей Михалев.

Никита Павлов, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Конечно, ожидания приятные, хочется уже вступить в игру. Уже конец сезона, но напоследок сыграть такой хороший турнир хорошего уровня… У сборной России, как правило, всегда сильный состав, любой сборной, всегда приятно. Думаю, что СХЛ – тоже не подарок. Надо доказывать своей работой каждый день – одна, две, три плохие тренировки, и тебя могут сразу убрать. Надо каждый день доказывать, что ты лучший, и завоевывать это место.

Первым соперником сборной Беларуси станет юниорская команда России. Напомним, в прошлом году на аналогичном турнире отечественная дружина заняла третье место.