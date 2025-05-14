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В преддверии старта – молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего

14 мая 2025 19:31
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15 мая в Новосибирске стартует хоккейный Кубок Будущего, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В турнире примут участие молодежные сборные Беларуси и России, юниорская команда России, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги. В состав нашей дружины вошли 28 хоккеистов. Руководить белорусским коллективом будет Андрей Михалев.

В преддверии старта – молодёжная сборная Беларуси по хоккею готовится к Кубку Будущего-2

Никита Павлов, нападающий молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Конечно, ожидания приятные, хочется уже вступить в игру. Уже конец сезона, но напоследок сыграть такой хороший турнир хорошего уровня… У сборной России, как правило, всегда сильный состав, любой сборной, всегда приятно. Думаю, что СХЛ тоже не подарок. Надо доказывать своей работой каждый день – одна, две, три плохие тренировки, и тебя могут сразу убрать. Надо каждый день доказывать, что ты лучший, и завоевывать это место. 

Первым соперником сборной Беларуси станет юниорская команда России. Напомним, в прошлом году на аналогичном турнире отечественная дружина заняла третье место. 

# Хоккей

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