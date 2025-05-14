В чём уникальность проекта «Непокорённые» – рассказал Лукьянов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Уникальный проект, инициатива, которая поддержана руководством Совета Республики, Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Инициатива молодых людей, которых свяжут 14 городов, которые проедут места героической боевой славы в формате автоколонны – автобусы, автомобили брендированные – и в каждой точке практически знаковой, начиная с Брестской крепости, ребята разворачивают Знамя Победы самое большое в мире. Огромное, 300 килограммов весом.
Проект – символичная передача знамени победителей. Вот таким образом. Во-первых, это огромное действие. Это такой, можно сказать, ритуал. Во-вторых, мы начинали с вами программу, отмечая, что в воскресенье мы праздновали очень важный праздник. День государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. И действительно мы дорожим нашим флагом, нашим государственным знаменем. Оно объединило всех белорусов.
Ну а это знамя, Знамя Победы, оно объединяет сотни людей, которых объединяет важная скрепа, связующая – память нашего подвига. Этот символ объединяет всех тех, кому небезразлично, что будет с нашими государствами, небезразлична память. И вот мальчишки и девчонки от Республики Беларусь – направлена делегация, которая вчера символично с Брестской крепости начала свое движение. Это целые, можно сказать, проводники, а не как маячки.
Там работает постоянный корреспондент телерадиокомпании Могилев Виталина Петрусевич, которая ежедневно ведет вот такие видеодневники, они, молодежь, расскажут сами, что они чувствуют, как они понимают эту акцию, ну и, конечно, отдельные слова благодарности руководству Совета Республики за поддержку этой молодежной инициативы. По масштабу, я думаю, он в будущем близится и к проекту «Поезд Памяти». Вот такими проектами славится и молодежь, и славится то, что у нас молодежные инициативы поддержаны на самом высоком уровне.