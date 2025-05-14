В чём уникальность проекта «Непокорённые» – рассказал Лукьянов

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим подробности о патриотическом проекте «Непокоренные». Какова цель такой акции? Патриотическое воспитание молодежи: чему сегодня учат юных белорусов? Встреча Александра Лукашенко и президента Зимбабве. В каких сферах сотрудничают Беларусь и Африка? В эфире первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Уникальный проект, инициатива, которая поддержана руководством Совета Республики, Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Инициатива молодых людей, которых свяжут 14 городов, которые проедут места героической боевой славы в формате автоколонны – автобусы, автомобили брендированные – и в каждой точке практически знаковой, начиная с Брестской крепости, ребята разворачивают Знамя Победы самое большое в мире. Огромное, 300 килограммов весом. Проект – символичная передача знамени победителей. Вот таким образом. Во-первых, это огромное действие. Это такой, можно сказать, ритуал. Во-вторых, мы начинали с вами программу, отмечая, что в воскресенье мы праздновали очень важный праздник. День государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна. И действительно мы дорожим нашим флагом, нашим государственным знаменем. Оно объединило всех белорусов.